Iznájar ya anticipó la pugna entre Enric Mas y Tadej Pogacar, quien abandonó la Vuelta y no competirá por las calles de Córdoba

El ciclista español Enric Mas (Artà-Mallorca, 1995) protagonizó un gran cara a cara frente al que muchos consideran el mejor ciclista de la historia, la leyenda viva Tadej Pogacar, en la etapa del pasado jueves, sexta de esta Vuelta a España 2026. El recorrido unía las localidades mediterráneas de Alcossebre y Castellón en un perfil de media montaña que llevó al pelotón por puertos como la Serratella, la Bandereta y el Desierto de las Palmas antes de abordar el que era el alto previo al descenso final, un interesantísimo puerto de primera categoría, El Bartolo. Un duelo que no se podrá repetir el próximo domingo, 6 de septiembre, por la Sierra Morena y las calles de Córdoba, ya que Pogacar abandonó la Vuelta este sábado, tras una dura caída en la Comunidad Valenciana.

Enric Mas demostró el talento que atesora en sus piernas

Con un desnivel medio del 7,1% y una distancia de 9,4 kilómetros, el Alto del Bartolo parecía el lugar ideal para que el esloveno Pogacar dictara sentencia en la etapa del jueves, dejara a todos atrás y se marchara en pos de la victoria en solitario. Su equipo, el UAE, trabajó para evitar que la fuga de la jornada cogiera la distancia suficiente, permitiendo que el grupo de favoritos tuviera el incentivo de buscar tanto los segundos para la general como la victoria de la etapa.

Sin embargo, el todopoderoso UAE de Tadej Pogacar no contaba con las piernas, el talento y la valentía de Enric Mas, quien, ni corto ni perezoso, se lanzó en los dos últimos kilómetros del ascenso de El Bartolo olfateando la rueda del esloveno, intuyendo que este no iba lo pletórico que suele ir generalmente, percatándose de que ni Roglic, ni Tejada, ni Gall ni Carapaz llevaban su ritmo. El mallorquín dejó atrás a todos, recuperó 20 segundos a Pogacar y fue a por todas en una bajada peligrosísima camino de Castellón.

En el descenso, Pogacar llegó a salirse de la carretera, con la suerte (y la habilidad) de que el caminito por la tierra no le tiró al suelo ni afectó a las ruedas de su bicicleta. Visto en retrospectiva, pareció un funesto presagio de lo que habría de acontecerle 48 horas después. A partir de entonces, un Enric Mas imperial fue quien guio el serpenteante camino descendente a sabiendas, seguramente, de que la gran punta de velocidad de Pogacar haría inviable, como así fue, la disputa de la victoria en la recta de meta. Su segundo puesto supo a primero por cómo se labró, por la distancia que sacó al resto de rivales en la pelea de la general y por las sensaciones que dejó en el aficionado. A la postre esta ventaja permite al español, tras el abandono de Pogacar, atesorar el maillot rojo de líder al final de la primera semana de carrera.

Una pugna Pogacar-Mas en la localidad cordobesa de Iznájar

Sin embargo, no es la primera vez que Enric Mas le muestra toda su clase, pega un golpe encima de la mesa y le disputa la gloria a Tadej Pogacar. La anterior ocasión fue hace 3 años y ocurrió en la provincia de Córdoba, que el próximo domingo, 6 de septiembre, acoge la 15ª etapa de la Vuelta entre Palma del Río y Córdoba. La anterior pugna Mas-Pogacar sucedió en las empinadas cuestas de Iznájar, un 18 de febrero de 2023.

Pogacar, en el podio de Iznájar como triunfador de la jornada de la Vuelta a Andalucía 2023. / DEPORINTER

El astro esloveno había ganado las dos primeras etapas, en Santiago de la Espada y Alcalá la Real, y ya atesoraba renta para consolidar su maillot de líder en la cuarta cita, entre Olvera e Iznájar. El grupo de favoritos, con Mikel Landa, Enric Mas y Tadej Pogacar, entraba en la localidad de la Subbética cordobesa y buscaba el centro del pueblo entre fuertes rampas que coronarían al ganador. A pocos cientos de metros, Mas lanzaba un portentoso ataque que solo Pogacar pudo resistir. Y a duras penas: serpenteando, buscando su rueda, cogiendo aire y sacando la formidable raza que define a los campeones.

Córdoba vibrará el 6 de septiembre aunque no verá a Pogacar

Finalmente, en el esprint final, la mejor potencia de Pogacar superó a la combatividad de Mas. A la postre, el esloveno logró su tercera etapa de las cinco que componían la Vuelta a Andalucía, que se llevó por delante Mikel Landa y Santiago Buitrago. Mas finalizó quinto.

Tres años y medio después, Enric Mas no podrá tomarse la revancha con Pogacar en un nuevo duelo por las carreteras de la provincia de Córdoba, que se quedarán un poco huérfanas del esplendor de Tadej, un ciclista de leyenda al que todos los aficionados querían ver en directo. Sin embargo, la Sierra cordobesa y las grandes avenidas de la ciudad serán el escenario, a buen seguro, de otra gran etapa de la Vuelta Ciclista a España.