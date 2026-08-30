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Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 30 de agosto de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Exposición ‘El declive Neandertal hace 45.000 años’

Exposición ‘El declive Neandertal hace 45.000 años’ / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

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Exposición

‘El declive Neandertal hace 45.000 años’

Esta muestra presenta los resultados clave del proyecto Subsilience -desarrollado por el Grupo EvoAdapta de la Universidad de Cantabria y financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC)-, el cual analiza, mediante un enfoque interdisciplinar, cómo los cambios climáticos y la llegada del Homo sapiens transformaron los ecosistemas e influyeron en el progresivo declive de las poblaciones neandertales.

CÓRDOBA. Museo de Etnobotánica.

Linneo, s/n.

De 10.00 a 14.00 horas.

Exposición

‘Premio Mezquita. La colección’

En conmemoración del 200 aniversario del invento de la fotografía, la Sala Vimcorsa expone una selección del prestigioso Concurso Nacional Premio Mezquita entre 1983 y 2024. Este certamen, célebre en España por sus premios de 15.000 euros, ha reunido un fondo excepcional de más de 500 fotografías elegidas entre 36.000 obras de unos 9.000 autores.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.

Ángel de Saavedra, 9.

De 10.00 a 14.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Ronda del Marrubial, s/n.

De 08.30 a 14.30 horas.

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