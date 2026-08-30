Los hombres ganan presencia en el sector del empleo del hogar, que sigue muy feminizado

El empleo del hogar en Córdoba pierde afiliación en la última década, pero con una excepción: la presencia masculina aumenta. Según los datos de afiliación media a la Seguridad Social, este sistema especial contaba en julio de 2026 con 3.540 personas dadas de alta, frente a las 3.818 de julio de 2016. Son 278 menos, un descenso superior al 7%.

La caída llama la atención si se tiene en cuenta el crecimiento del empleo registrado en el conjunto del mercado laboral de la provincia, que deja un aumento de la afiliación del 13% y 314.326 afiliados totales.

La bajada se concentra únicamente en las mujeres

Además, la estadística permite observar que la bajada se concentra únicamente en las mujeres, que no obstante continúan siendo una amplia mayoría en el empleo del hogar en Córdoba. Actualmente, hay 3.406 trabajadoras dadas de alta, 302 menos que hace diez años. En cambio, los hombres pasan de 110 afiliados en 2016 a 133 en el presente ejercicio, 23 ocupados más. La evolución de los próximos años permitirá confirmar si la entrada de hombres en el sector se consolida.

Una empleada del hogar. / Prensa Ibérica

La evolución reciente muestra un repunte de la actividad

Pese al descenso de la ocupación observado desde 2016, la evolución reciente muestra un repunte de la actividad. En el último año, el empleo del hogar ha ganado 311 afiliados en Córdoba. Las mujeres aumentan en 280, hasta las 3.406, mientras los hombres suman 30 afiliados, desde 103 hasta 133.

Desde CCOO, David Quintana, secretario de Acción Sindical, Elecciones Sindicales, Afiliación y Formación del sindicato provincial de Hábitat, vincula el aumento masculino al «cambio de roles y la superación de viejos sesgos de género», que considera «un importante avance».

CCOO advierte, sin embargo, de que esta diversificación debe acompañarse de una dignificación real del sector, con salarios dignos, protección de la salud laboral y cumplimiento estricto de las altas y cotizaciones a la Seguridad Social de las personas trabajadoras.