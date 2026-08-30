Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Intercambio de cromos en el Bulevar Gran CapitánEl Miliciano de la Guerra CivilMuralla romana en una cristaleraFallecido Ciudad Justicia CórdobaDiego Copé, delegado de EducaciónEmpleo femeninoAgenda de septiembreColeccionistasPrevia Córdoba CFHistoria de CórdobaEl tiempoEnric Mas Vuelta a España en CórdobaHombres en empleos feminizadosNoche Encandilada de Encinas RealesPogacar abandona la Vuelta a EspañaUn gran malentendido patrimonial'Gas de la risa' en Feria Trassierra
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 30 de agosto

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 31 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Alejandro Fernández Cinta

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
  2. La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  4. Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
  5. El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
  6. El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
  7. La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra
  8. La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar

Las batallas de 'farmear aura' llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir

Las batallas de 'farmear aura' llegan a Córdoba: medio millar de 'zoomers' toman el Balcón del Guadalquivir

«Llevaba más de 30 años sin coleccionar»: el ritual de los cromos que une generaciones cada domingo en el bulevar del Gran Capitán

Los fallecidos en Córdoba el domingo 30 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba encara un inicio de septiembre abrasador: aviso amarillo y máximas de hasta 43 grados

Córdoba encara un inicio de septiembre abrasador: aviso amarillo y máximas de hasta 43 grados

Córdoba llega a septiembre con obras en varias calles y avenidas de la ciudad: así afectarán los trabajos a la circulación

Córdoba encara septiembre con una agenda repleta de fiestas, cultura y grandes eventos: de La Velá a Cabalcor o Cosmopoética

Córdoba encara septiembre con una agenda repleta de fiestas, cultura y grandes eventos: de La Velá a Cabalcor o Cosmopoética

Córdoba afronta un otoño cultural marcado por la despedida de Medina Azahara, José Mercé y el 50 aniversario de la Axerquía

Córdoba afronta un otoño cultural marcado por la despedida de Medina Azahara, José Mercé y el 50 aniversario de la Axerquía
Tracking Pixel Contents