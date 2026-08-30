Diego Copé, delegado de Educación en Córdoba: "Todas las unidades que se han creado nuevas por la reducción de la ratio están en la escuela pública"

Diego Copé lleva casi dos años al frente de la Delegación de Educación en Córdoba, una responsabilidad a la que llegó tras años de entrenamiento al otro lado de la trinchera, como profesor, lo que le mantiene alerta a las necesidades educativas. Tras la obligada desconexión vacacional, se prepara para un inicio de curso que viene cargado de novedades.

-¿Cuál es el problema del inicio de curso que le quita el sueño en los días previos?

-Más que preocuparme, lo que hago es ocuparme. Trabajo día a día para resolver todas las cuestiones que van surgiendo con el objetivo de construir cada día un sistema educativo mejor y para conseguir que los docentes en particular y la educación en general ocupen un lugar central en nuestra sociedad.

-En unos días, empezará el curso en el que entrará en vigor la reducción de la ratio en segundo ciclo de Infantil a 22 alumnos por aula. ¿Cómo se va a notar esta medida en los centros escolares de Córdoba?

Este curso, tendremos alrededor de 27 unidades nuevas de tres años en Córdoba, el 90-95% de las cuales estarán en municipios de la provincia. Estamos seguros de que esta medida nos va a permitir ofrecer una mejor respuesta educativa al alumnado. Será un primer paso porque la idea es que esa reducción de ratio se vaya ampliando a otras etapas en próximos cursos y estamos muy contentos porque además es fruto de un acuerdo con los sindicatos UGT, Anpe y CSIF.

-¿Cuántas unidades van a desaparecer este curso por la caída de la natalidad, independientemente de esas 27 de nueva creación?

-Ese dato aún no lo tenemos porque el periodo de escolarización sigue abierto, pero lo importante y fundamental es que contaremos con todas las unidades que hagan falta en función del número de alumnos y alumnas que tenemos.

La escuela concertada mantendrá las mismas unidades, pero con algunos alumnos menos

-¿En qué casos se va a autorizar el incremento de ratio del 10%?

-Solo en los casos concretos y excepcionales que marca la normativa, por ejemplo, para el agrupamiento de hermanos. Es una medida que no tiene carácter general, por lo que la gran mayoría de grupos tendrán un máximo de 22 alumnos.

Diego Copé, delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba. / Víctor Castro

-La enseñanza concertada mostró su desacuerdo con la bajada uniforme de la ratio. ¿Cómo les afecta a ellos esta medida?

-La escuela concertada mantendrá las mismas unidades, pero con algunos alumnos menos. Si un centro tenía antes una línea con tres unidades de 25 alumnos, 75 menores de 3 años, ahora tendrá 69. Todas las unidades que se han creado nuevas están en la pública. Cuando un centro público o concertado tenga más solicitudes que plazas se recurrirá a la segunda opción de las familias.

-¿Entonces habrá más alumnos que no entren en el centro elegido como primera opción?

-No, los datos que tenemos hasta ahora reflejan que no va a haber prácticamente diferencia respecto al curso pasado. En torno al 96% estarán en el primer centro elegido.

-¿Cómo se está repartiendo en estos años la pérdida de alumnado y de unidades entre la enseñanza pública y la concertada?

-Nosotros respetamos la libertad de elección de centro de las familias. A partir de ahí, los datos son muy parecidos a los de años anteriores. La enseñanza pública tiene en torno al 73% del alumnado, un 22% la concertada y un 5% la privada.

-El 3 de septiembre, arranca el curso en primer ciclo de Infantil. Cada año, las aulas se quedan con muchas sillas vacías. ¿La gratuidad en 1 y 2 años ha aumentado la demanda de plazas?

-La escolarización de este ciclo está abierta todo el año. Aún no tenemos cifras de matriculaciones, lo que sí vemos es que gracias a la gratuidad de 2 años del curso pasado y a la ampliación a los de 1 año para este curso está habiendo un aumento de la escolarización infantil con carácter general. En Andalucía, ya estamos a la cabeza de Europa.

-Las escuelas infantiles demandan un aumento de la asignación que reciben por convenio, congelada desde 2020. ¿Habrá incremento este curso?

-La Consejería está trabajando en esa línea y la verdad es que existe buena sintonía. Además, entendemos que la gratuidad en 1 y 2 años favorece positivamente no solo a las familias sino a las propias escuelas infantiles, al tener más alumnado.

-¿Le parece razonable la reivindicación económica del sector?

-Somos una Administración que se caracteriza por el diálogo social y siempre estamos abiertos a trabajar con los distintos actores que conforman el sistema educativo y, por supuesto, a construir un sistema educativo mejor para todos.

Diego Copé, delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba. / Víctor Castro

-Este año el servicio de aula matinal y aula de tarde en Infantil será más caro. ¿Han notado un descenso de la demanda?

-En los últimos años, lo que venimos notando es que cada vez hay más solicitudes de servicios de conciliación como el comedor y las aulas matinales. Por eso, este curso vamos a tener cuatro aulas matinales nuevas en centros de Alameda del Obispo, El Viso, Puente Genil y Rute y un comedor más en Aldea Quintana. En total serán 159 aulas matinales y 191 comedores escolares.

Apostamos decididamente por el mantenimiento de los centros educativos en las zonas rurales porque son un factor clave de cohesión territorial y de fijación de población

-¿Cómo se está abordando la caída de la natalidad en los pueblos más pequeños de Córdoba?

-El descenso de la natalidad es una realidad que tiene una especial incidencia en las zonas con menor población. En la Delegación, apostamos decididamente por el mantenimiento de los centros educativos en las zonas rurales porque son un factor clave de cohesión territorial y de fijación de población.

-¿Hay algún colegio de la provincia que esté en riesgo de cierre por falta de alumnos?

-Ahora mismo no.

-Con más unidades hacen falta más docentes. ¿En qué medida van a crecer las plantillas este curso en la escuela pública y concertada?

-En la enseñanza pública, habrá un refuerzo de la plantilla docente de más de 4.300 profesores para toda Andalucía y más de 400, entre docentes y profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, que se incorporarán a los centros de la provincia en las distintas etapas educativas. La escuela concertada mantiene las mismas unidades, así que no tiene afectación en ese sentido.

-¿Habrá plazas de profesores sin cubrir al inicio de curso?

-En julio y agosto trabajamos para que todo esté cubierto. Es verdad que al inicio del curso se producen vacantes sobrevenidas que posteriormente se cubren, pero con eso no podemos hacer nada.

-El curso pasado, más del 66% de profesores admitieron haber sufrido algún tipo de agresión en su centro educativo. ¿Hay un problema de convivencia en las aulas y qué se está haciendo?

-Yo no creo que exista un problema de convivencia en las aulas. En todo caso, puede ser una cuestión social. Como Consejería tenemos claro que es fundamental el papel central del docente en la sociedad. Siempre decimos que estamos en las mejores manos, que son las de nuestros docentes, y trabajamos para que tengan ese reconocimiento social y por eso se han tomado medidas como el decreto de reconocimiento de la autoridad docente del año pasado.

-¿Este curso habrá menos burocracia?

-Sí , porque de forma muy muy inminente se va a publicar el decreto de desburocratización que aligerará la carga de los docentes.

-Usted viene de la docencia, ¿qué ha aprendido en la política sobre el sistema educativo?

-El aprendizaje ha sido amplio porque estar aquí te da una visión muy importante. Haber ocupado durante muchos años cargos directivos en mi centro educativo me había ayudado, pero es verdad que como delegado se tiene una visión global de todo el sistema.

Espero que el profesorado me vea como lo que soy, como un docente, como parte de ellos

-¿Los docentes esperan más de usted porque ha sido profesor?

-Espero que me vean como lo que soy, como un docente, como parte de ellos. Siempre insisto en que vean la Delegación como algo propio que está siempre a su servicio.

-¿En qué medida ha aumentado en los últimos años el volumen de alumnado con necesidades educativas especiales?

-Estamos en una sociedad cada vez más diversa y eso se refleja en que cada año tenemos más alumnado con necesidades educativas especiales. Por eso, trabajamos para dar una mejor respuesta y estamos incrementando los recursos dentro del modelo inclusivo que tenemos.

-Este curso se empieza a aplicar el decreto de zonas de transformación social. ¿Qué refuerzo educativo va a suponer?

-En la provincia de Córdoba tendremos 82 docentes en 51 centros. De ellos, 36 son maestros de Primaria, 32 docentes de Secundaria y 14 orientadores.

-El calor sigue siendo un problema en las aulas. ¿Cuántos centros de Córdoba pueden garantizar el confort térmico y cuántos no?

-Esa es una de las cuestiones en las que se ha trabajado este verano en coordinación con el Ayuntamiento. En materia de mejora del confort climático, lo que hemos hecho es dar el dinero directamente a los centros para que ellos lo ejecuten en función de sus necesidades. Creemos que es muy interesante porque nadie mejor que ellos para establecer las medidas oportunas.

-Las ampas se quejan de que esas partidas son insuficientes y que se están poniendo parches.

-Las partidas han variado según el tamaño del centro y de su tipología. Hay centros que han recibido 60.000 euros y en la provincia de Córdoba han sido más de 5 millones, concretamente 5,2 millones de euros. Es una cantidad importante y nuestra intención es seguir trabajando año a año para mejorar los centros educativos en esta cuestión.

-¿Qué debe hacer un director si en su centro se supera la temperatura de confort?

-Los directores saben que pueden notificar cualquier incidencia a la Delegación y que trabajaremos de forma conjunta para solventarla.

-¿Tiene costumbre de reunirse con padres y profesores para conocer directamente estas necesidades?

-Sí. Procuramos atender todas las demandas de reuniones porque creemos que es fundamental atender a la comunidad educativa. Y no solo a través de reuniones; también en todas las visitas que hacemos para tener pleno conocimiento de la realidad del sistema educativo en la provincia.

-¿Cuál es la petición que más se repite en su despacho?

-Es difícil concretar una sola cosa. Se plantean distintas problemáticas y nuestra voluntad siempre es resolverlas y mejorar.

-¿Qué obras se han acometido este verano en los centros?

-Ha habido 18 actuaciones relacionadas con desperfectos que causó el temporal y con otras cuestiones como la construcción de una cocina o un aula escenario en el Gran Capitán y el Ángel de Saavedra que necesitan para sus ciclos formativos. Esperamos que la mayoría estén acabadas y si alguna no lo está, eso no va a impedir la apertura del curso aunque haya que convivir con las obras hasta que acaben.

-La ciudad está creciendo. ¿Se está planificando algún centro nuevo para las zonas nuevas?

-La verdad es que podemos decir que tenemos las tareas hechas, porque los dos últimos centros educativos que se han construido en la capital han sido precisamente en esa zona de expansión.

Es importante que la oferta educativa esté acompasada con la inserción en el mercado laboral

-El año pasado, destacó el importante crecimiento de la demanda de Formación Profesional en Córdoba. ¿Ha sido suficiente la oferta de FP para este curso?

-Un año más, tenemos una cifra récord de Formación Profesional pública en nuestra provincia. Van a ser prácticamente 20.000 plazas y más de 400 ciclos formativos. La demanda es muy potente y está creciendo año a año. Hacemos el análisis todos los años, tanto de los ciclos que tienen menos demanda como de los que tienen más. Es importante que la oferta educativa esté acompasada con la inserción en el mercado laboral.

-¿Hay suficientes empresas implicadas en la FP Dual en Córdoba?

-Hay muchísimas, más de 3.000 de toda la provincia, están volcadas porque saben que es una enseñanza íntimamente ligada a su tejido productivo y a su realidad diaria.

-¿Cuáles son los ciclos con más lista de espera?

Noticias relacionadas

-Los relacionados con la sanidad y también con la educación física. Pero insisto: tenemos que vincular la oferta no solo a la demanda, sino a la futura inserción laboral, que es el objeto y el espíritu fundamental de la Formación Profesional.