Córdoba llega a septiembre con obras en varias calles y avenidas de la ciudad: así afectarán los trabajos a la circulación

Quienes regresen a Córdoba de sus vacaciones en el mes de septiembre encontrarán una ciudad con diferentes puntos en obras. El Plan Asfalto 2026-2027, impulsado por el Ayuntamiento, inició su primera fase el pasado 1 de junio con la intención de renovar el pavimento de las grandes avenidas y otras vías en mal estado de todos los distritos. En las primeras semanas de junio se llevó a cabo el asfaltado de vías como Arroyo del Moro, Doctor Fleming, Cañito Bazán o La Palmera y, desde entonces, el plan ha ido avanzando a buen ritmo, incorporando asfalto fonorreductor en las grandes avenidas y mezcla asfáltica convencional en el resto de calles.

Aunque estaba previsto culminar la primera fase del Plan Asfalto en agosto, el concejal de Infraestructuras, Miguel Madruga, anunció a principios de mes que habría algunos retrasos debido a la falta de árido, un elemento fundamental para las obras, lo que ha obligado a modificar el cronograma inicial. Una vez finalizada la actuación en la plaza de Andalucía, entre las vías afectadas por estos retrasos se encontraba la avenida República Argentina, cuyo asfaltado concluyó finalmente el pasado 20 de agosto, mientras que todavía quedan pendientes actuaciones en la avenida de Libia, la avenida del Aeropuerto, la Carretera de Castro y la avenida de Granada.

Avenida de Libia y avenida del Aeropuerto

En los próximos días, el Plan Asfalto estará activo en la avenida de Libia, donde se está interviniendo estos días y cuya obra concluirá el 1 de septiembre. A partir del miércoles 2 de septiembre, la actividad se trasladará al Distrito Poniente Sur, en concreto, a la avenida del Aeropuerto. Ese día se procederá a la señalización de la vía y los trabajos se prolongarán hasta el 25 de septiembre, cuando está previsto que terminen tras dos jornadas de asfaltado nocturno.

Centro y Ciudad Jardín

Asimismo, estaban pendientes trabajos de impresión de asfalto en la zona Centro, en concreto, en la avenida del Gran Capitán y las calles Conde de Robledo, Eduardo Lucena y Góngora. La impresión de asfalto en esas cuatro vías comenzó el pasado 27 de agosto, lo que obligó al área municipal de Movilidad a diseñar un plan de tráfico específico para hacer compatible la obra con el acceso ordenado de vecinos, cocheras y visitantes en una zona muy concurrida al inicio del curso escolar. Si no hay incidencias, el próximo viernes 4 de septiembre debería concluir esta intervención, recuperándose así la normalidad en la circulación. La obra de la calle Alfonso XIII, cortada temporalmente desde el día 26, debería estar ya abierta al tráfico.

Por otro lado, la calle Conde de Torres Cabrera, situada entre la plaza de Capuchinas y la calle Domingo Muñoz, permanecerá cortada por trabajos de excavación y canalización de red hasta el 15 de septiembre. La calle Pedro López estará igualmente cortada hasta esa fecha por el mismo motivo. En Ciudad Jardín, la calle Marruecos permanece cerrada al tráfico por obras de remodelación y se mantendrán así al menos hasta el 27 de noviembre.

Obras en la calle Marruecos, en Ciudad Jardín. / A.J. González

Distrito Sur

El calendario de Infraestructuras establece, por otro lado, que la doble obra del Plan Asfalto planeada para el Distrito Sur se acometa en la segunda quincena del mes. El 18 de septiembre está previsto señalizar las intervenciones en la avenida de Granada y la Carretera de Castro. En la primera, está previsto que el asfaltado concluya el 6 de octubre y, en la Carretera de Castro, el 7 de octubre, con la aplicación nocturna de la última capa de asfalto.

A estas actuaciones hay que sumar el asfaltado, tras la obra ejecutada por Emacsa, de la avenida Ingeniero Ruiz de Azúa, en la zona de la Asomadilla, que arrancará el 15 de septiembre y se prolongará hasta final de mes. En esta vía, la empresa de aguas ha acometido una de las grandes obras hidráulicas del verano, incorporando una nueva arteria de abastecimiento, mejoras en el sistema de telecomunicaciones de la red y una conducción para agua no potable.

Ronda Norte

En la Ronda Norte, la situación que encuentren los recién llegados será prácticamente la misma que había cuando se fueron. De momento, las obras de la primera fase se concentran en el tramo comprendido entre la glorieta de Turruñuelos, situada junto al acceso a la gasolinera próxima a Hipercor, y la rotonda de María de Maeztu.

Por este motivo, los accesos directos al barrio del Figueroa están cerrados y el acceso al barrio se mantendrá desde la carretera de Trassierra. El cambio más importante tendrá lugar ya en octubre, cuando el Ayuntamiento de Córdoba deberá habilitar un baipás que permita contar con un desvío provisional por la prolongación de la avenida de la Arruzafilla hasta la carretera de Trassierra, con el fin de esquivar el impacto de las obras en la rotonda de María de Maeztu.