Córdoba encara un inicio de septiembre abrasador: aviso amarillo y máximas de hasta 43 grados

Agosto se despide con temperaturas agradables y septiembre llega recordando que todavía queda verano por delante. Tras unos días de máximas contenidas donde Córdoba casi había olvidado el sofocante calor del estío, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia una subida progresiva del mercurio que trae avisos por altas temperaturas y máximas que llegarán a los 43 grados.

Para este lunes, último día de agosto, la Aemet prevé máximas de hasta 38 grados y mínimas que caerán hasta los 18. Con ello, Meteorología decreta aviso amarillo por altas temperaturas para la Campiña cordobesa, que será el único territorio de toda España con avisos meteorológicos en la última jornada de agosto.

Así arranca el septiembre meteorológico

A medida que avance la semana, con el inicio de septiembre y el regreso de la actividad a la ciudad (y de la normalidad), las temperaturas irán en aumento, dejando estampas más parecidas a las de los meses de julio y agosto que a la del inicio del curso.

Una mujer enciende un aire acondicionado. / Víctor Castro

Según la previsión de la Aemet, el martes 1 de septiembre traerá máximas de 38 grados, mientras las mínimas empezarán a escalar y ya se situarán en los 19. Para el miércoles el mercurio ya alcanzará los temidos 40 grados con las mínimas subiendo también, en este caso hasta los 20 grados.

El termómetro llegará a los 43 grados el jueves en Córdoba

A partir del jueves el escenario cambiará, pero para peor. La previsión de la Aemet es que las máximas lleguen a los 43 grados el cuarto día de la semana, tercero de septiembre, escenario que se repetirá también el viernes. Las mínimas, además, estarán en valores altos, entre los 21 y los 22 grados.

El sábado 5 de septiembre, en plena celebración de la Velá de la Fuensanta, las máximas ya no sobrepasarán los 40 grados y se quedarán en 39, mientras las mínimas seguirán altas, en torno a los 22 grados.

Un hombre se refresca en una de las fuentes del Patio de los Naranjos. / A. J. GONZÁLEZ

Sin atisbo de lluvia en el inicio de septiembre

Estas altas temperaturas que se prevén para el inicio de septiembre vendrán acompañadas de cielos despejados y un sol de justicia, con algo de nubes a partir del jueves, cuando se inicia el calor más destacado. Serán días de vuelta a la actividad (para quien no lo haya hecho todavía), con temperaturas altas que ayudarán a quienes tienen que esperar a septiembre para disfrutar de sus vacaciones.

¿Es septiembre un mes caluroso en Córdoba?

El verano en el hemisferio norte comienza alrededor del 21 de junio y termina cerca del 23 de septiembre. Esto quiere decir que Córdoba está inmersa en la estación más calurosa del año y que todavía quedan por delante una serie de jornadas donde el calor podrá ser extremo.

Turistas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. / A. J. GONZÁLEZ

El registro de la Aemet apunta a que septiembre es un mes relativamente caluroso. La temperatura máxima para un mes de septiembre se alcanzó en el año 2016, hace justo una década, cuando se llegó a los 45,4 grados. Fue sin duda el mes de septiembre más caluroso, con unas máximas de media que rozaron los 35 grados, aunque la temperatura media más alta para un noveno mes del año se alcanzó en octubre de 2018 con 26,7 grados. La baja más extrema se registró en septiembre de 1974, con 6 grados.