El avance del empleo femenino reduce la brecha laboral en Córdoba: las mujeres generan el 55% del nuevo empleo en la última década

Las mujeres han protagonizado más de la mitad del avance del empleo en Córdoba en la última década. Los datos de julio de 2026 muestran que la provincia cuenta con un total de 314.326 afiliados a la Seguridad Social, que son 36.979 más que diez años atrás y suponen un crecimiento del 13% en términos porcentuales. De ese aumento, 20.181 afiliaciones corresponden a mujeres, alrededor del 55% del empleo generado en este periodo.

La afiliación femenina alcanza las 149.770 personas, un 16% más que hace una década, y este colectivo representa ya el 48% del total. En 2016, su peso era del 47%. De su parte, los hombres suman 164.555 afiliados, tras crecer en 16.797 en diez años, un 11%, y concentran el 52% del mercado laboral cordobés.

La brecha entre géneros se reduce

La evolución ha estrechado la distancia entre ambos sexos. Córdoba tiene actualmente 14.785 mujeres afiliadas menos que hombres, frente a una diferencia de 18.169 hace una década. La brecha, medida en número de afiliaciones, se ha reducido así cerca de un 19% durante los diez últimos años.

Jornaleras recogen melocotones en una finca de Córdoba, en imagen de archivo. / A.J. González

La reducción de distancias se aprecia especialmente en el régimen general. Córdoba registra 215.015 afiliados, 57.440 más que hace diez años, un 36% más. Las mujeres suman 104.401 afiliaciones, 32.054 más que en 2016, una subida del 44%. Entre los hombres, el crecimiento ha sido de 25.386 afiliados, un 30%, hasta 110.613.

Más emprendimiento femenino

También aumenta la presencia femenina en el trabajo autónomo. En julio de 2026 había 54.907 autónomos en Córdoba, 489 más que un año antes (lo que representa una leve subida interanual del 1%) y alrededor de un 7% más que hace una década.

De ellos, 19.512 son mujeres, 199 más en un año y un 16% más que diez años atrás. Los autónomos hombres ascienden a 35.395, con 291 más en un año y una subida del 3% en la década.

Los sindicatos alertan sobre la desigualdad

UGT valora de forma positiva el avance de las trabajadoras, pero advierte de que más afiliación no pone fin a las desigualdades. Paqui Haro, secretaria de Igualdad de esta organización, subraya que las mujeres siguen soportando más los contratos precarios, las jornadas reducidas y los salarios más bajos. El sindicato señala que más del 70% de los contratos a tiempo parcial en Córdoba están firmados por mujeres y sitúa la brecha salarial anual cerca del 20%.

Trabajadoras en una oficina. / Shutterstock

UGT vincula parte de esta situación a la persistencia de los cuidados sobre las mujeres y a la falta de recursos suficientes de conciliación. También alerta de que buena parte de la nueva afiliación femenina se concentra en sectores con peores condiciones laborales, como el comercio, la hostelería o la ayuda a domicilio. Así, celebra el «empuje de las trabajadoras, cuyo avance social está transformando Córdoba», pero reivindica que «las estructuras económicas deben acompañar este progreso».

La subida del SMI contribuye a reducir la precariedad estructural

En la misma línea, CCOO coincide en que el aumento de la presencia femenina es positivo, aunque considera insuficiente medir la igualdad solo por el número de afiliaciones. Su secretaria de Mujer e Igualdad, Cristina Soler, destaca que la reforma laboral, la subida del salario mínimo, los planes de igualdad y las auditorías salariales han contribuido a reducir la precariedad estructural.

No obstante, advierte que, «en muchos casos, el aumento en el número de afiliaciones no responde a que haya más mujeres trabajando, sino a trabajadoras en situación de pluriactividad, acumulando dos o tres contratos de pocas horas para poder alcanzar un salario mínimo a fin de mes». Según los últimos datos del IECA citados por este sindicato, la brecha salarial en Córdoba alcanza el 23,7% y la parcialidad femenina, el 25,9%. Añade que el 83,6% de las excedencias solicitadas para cuidar a familiares durante el último año correspondieron a mujeres.