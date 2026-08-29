Un hombre ha muerto tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza al edificio. Este suceso, que está siendo investigado, abre nuestro boletín vespertino de este sábado. Por otro lado, Córdoba encara septiembre con una agenda repleta de fiestas, cultura y grandes eventos, con una programación que recupera la actividad tras el verano y prepara a la ciudad para un intenso inicio de curso. Y en el ámbito deportivo, el Córdoba CF afronta este domingo su segundo partido seguido en casa en un derbi de altura ante el Granada.

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