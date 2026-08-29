La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La agenda de fiestas, cultura y grandes eventos de septiembre; el partido del Córdoba CF ante el Granada y el suceso frente a la Ciudad de la Justicia, donde un hombre se ha quemado a lo bonzo, centran la actualidad
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Un hombre ha muerto tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza al edificio. Este suceso, que está siendo investigado, abre nuestro boletín vespertino de este sábado. Por otro lado, Córdoba encara septiembre con una agenda repleta de fiestas, cultura y grandes eventos, con una programación que recupera la actividad tras el verano y prepara a la ciudad para un intenso inicio de curso. Y en el ámbito deportivo, el Córdoba CF afronta este domingo su segundo partido seguido en casa en un derbi de altura ante el Granada.
- Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
- Córdoba encara septiembre con una agenda repleta de fiestas, cultura y grandes eventos
- El Córdoba CF quiere darle color a su arranque: derbi de altura ante el Granada en El Arcángel
Además, destacamos estas otras noticias:
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