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La actualidad del sábado 29 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La apertura de las escuelas infantiles y la gratuidad para los más pequeños; la protección del cordobán y el guadamecí; y la búsqueda de Braulio, vecino de El Viso desaparecido hace dos meses, centran la actualidad

Así se elabora un cordobán.

Así se elabora un cordobán. / A. J. González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Las escuelas infantiles de Córdoba abrirán sus puertas el 3 de septiembre con una importante novedad: la gratuidad de la atención socioeducativa para los niños de uno y dos años, una medida que se estrena este curso en Andalucía y que aliviará el coste para muchas familias. Por otro lado, Córdoba busca proteger el cordobán y el guadamecí ante el riesgo de desaparición, con la mirada puesta en la Junta de Andalucía y la Unesco para preservar dos oficios artesanales estrechamente ligados a la identidad y al patrimonio de la ciudad. Y en la actualidad de sucesos, continúa la búsqueda de Braulio, el vecino de El Viso desaparecido en Cataluña hace ya dos meses, mientras su familia reclama respuestas y mantiene viva la esperanza de encontrar pistas sobre su paradero.

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