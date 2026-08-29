Las escuelas infantiles de Córdoba abrirán sus puertas el 3 de septiembre con una importante novedad: la gratuidad de la atención socioeducativa para los niños de uno y dos años, una medida que se estrena este curso en Andalucía y que aliviará el coste para muchas familias. Por otro lado, Córdoba busca proteger el cordobán y el guadamecí ante el riesgo de desaparición, con la mirada puesta en la Junta de Andalucía y la Unesco para preservar dos oficios artesanales estrechamente ligados a la identidad y al patrimonio de la ciudad. Y en la actualidad de sucesos, continúa la búsqueda de Braulio, el vecino de El Viso desaparecido en Cataluña hace ya dos meses, mientras su familia reclama respuestas y mantiene viva la esperanza de encontrar pistas sobre su paradero.

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