Vuelta a España 2026
Mads Pedersen y un recuerdo con buen sabor de boca: de su primera gran victoria en Montilla al reto de ganar en Córdoba
El danés logró su primera victoria en la competición española en tierras del sur de la provincia, en 2022
Mads Pedersen (Dinamarca, 1995) tiene un buen regusto en la boca de su paso por la provincia de Córdoba. Acostumbrado ahora a ganar etapas en la Vuelta a España (ya atesora cuatro), el Tour de Francia (en Limoges en 2023, ante sensacionales rivales como Van Aert y Philipsen), el Giro de Italia o la París-Niza, de sellar con letras de oro su nombre en la historia del ciclismo, al ganar el Mundial en Ruta de 2019, o de hacerse un asiduo de la victoria en la clásica Gante-Wevelgem, pareciera que levantar los brazos en una etapa con final en Montilla pudiera resultar sencillo. Pero nada más lejos de la realidad.
De hecho, entre viñedos y tierras fértiles de la comarca montillana, un Mads Pedersen por entonces muy joven, de apenas 26 años, logró en esta localidad del sur de la provincia de Córdoba su primera victoria en una gran vuelta, al imponerse al esprint, su reto predilecto, a Bryan Coquard, Pascal Ackermann y Fred Wright. Era la Vuelta a España de 2022, en la que competía con el Trek Segafredo.
Su primera gran etapa en España
No solo se impuso a todos en Montilla en aquel 2022 especialmente caluroso, aunque sí fue su primera gran victoria en España. Pedersen también venció poco después en Tomares, tras salir de Sanlúcar de Barrameda (los marcos del vino andaluz le sientan bien), así como en Talavera de la Reina. En la que fue la Vuelta a España ganada por Remco Evenepoel, que conquistó el maillot rojo (el único triunfo en una vuelta de tres semanas del volcán belga en lo que lleva de carrera deportiva), Pedersen supo centrarse en la lucha por el maillot verde. Una casaca que premia la regularidad en la lucha por el triunfo, ya que reparte los puntos por el orden de llegada a la meta y por los sprints intermedios.
Fue el pistoletazo de salida de la carrera de Pedersen, quien, tras tres etapas y un maillot en la Vuelta a España, acabó ganando etapas en el Tour de Francia, medallas en el Campeonato de Dinamarca, etapas en el Giro de Italia, jornadas de clásicas y diversos premios individuales.
En busca del doblete en la provincia de Córdoba
Cuatro años después, el veloz Pedersen regresa a una etapa de la Vuelta a España por la provincia de Córdoba, la 15ª, que se disputa el próximo domingo 6 de septiembre. Una cita marcada en rojo en el calendario del danés, que a buen seguro querrá repetir en Córdoba, esta vez en la capital y sumar puntos para un nuevo maillot verde que encumbre su historial.
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