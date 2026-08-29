Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 29 de agosto de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Noches de música en la puerta
Lya en concierto
La cantante y compositora cordobesa Lya presenta un espectáculo musical junto a 8 músicos en escena. A través de un recorrido por sus temas más destacados, ofrece un concierto fresco y dinámico que combina sensibilidad y raíces flamencas. Su propuesta alterna momentos íntimos con otros festivos y participativos, logrando una experiencia elegante y apta para todo tipo de públicos, donde las emociones están siempre a flor de piel.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Al calor del flamenco
Recital de baile flamenco de María José Obregón y su grupo
María José Obregón es una bailaora y coreógrafa profesional cordobesa que destaca por su versatilidad, maestría técnica y capacidad de fusión con disciplinas innovadoras. A lo largo de su carrera ha ejercido la dirección artística, el liderazgo coreográfico y la pedagogía, especializándose en áreas como la coreografía de gran formato, la fusión conceptual y la dirección de escena. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
Homenaje taurino
Córdoba recuerda a Manolete con un concierto de pasodobles
El Museo Taurino Municipal de Córdoba albergará el concierto Manolete in memoriam, una cita dedicada al recuerdo de Manuel Rodríguez Sánchez Manolete coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento. El concierto correrá a cargo de la Banda de la Esperanza.
CÓRDOBA. Patio del Museo Taurino
Plaza Maimónides, 3.
22.00 horas.
Exposición
‘Historia y memoria con nombre de mujer’
La muestra, a través de 16 paneles didácticos, se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 08.30 a 14.30 horas.
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