Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 31 de agosto de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Exposición
‘Historia y memoria con nombre de mujer’
La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 08.30 a 14.30 horas.
Muestra
‘Lo que queda entremedias’
Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoEspaña, que presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo, ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resiliencia y la memoria.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
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