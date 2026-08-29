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La Guardia Civil de Córdoba detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' a jóvenes durante la feria de Trassierra

Los agentes intervinieron bombonas de óxido nitroso, entre otros efectivos, junto a la zona de botellón

La Guardia Civil detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' durante la feria de Trassierra.

La Guardia Civil detiene a dos personas por suministrar 'gas de la risa' durante la feria de Trassierra. / Manuel Murillo

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, vecinos de la capital, como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública por suministrar óxido nitroso, más conocido como 'gas de la risa' durante la feria de Santa María de Trassierra, celebrada entre los días 13 y 16 de agosto.

Según ha informado este sábado la Guardia Civil, las dos detenciones se produjeron en noches diferentes y fueron practicadas por agentes del puesto de la capital que participaban en el dispositivo de seguridad desplegado con motivo de las fiestas de esta barriada periférica de Córdoba.

Globos con óxido nitroso junto a un botellón

La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana. Durante el dispositivo de seguridad y orden público, los agentes tuvieron conocimiento de que varios jóvenes estaban suministrando globos con ‘gas de la risa’ en una explanada próxima al recinto ferial. En ese punto se habían concentrado alrededor de 500 personas para hacer botellón, según detalla el instituto armado.

Tras recibir la información, los guardias civiles realizaron una inspección discreta de la zona con el objetivo de comprobar los hechos sin generar alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

Material incautado por la Guardia Civil en la feria de Trassierra.

Material incautado por la Guardia Civil en la feria de Trassierra. / CÓRDOBA

Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos responsables e intervenir las bombonas de óxido nitroso y otros efectos utilizados para su suministro.

En ambos casos, las actuaciones concluyeron con la detención de los investigados y la instrucción de las correspondientes diligencias por parte del Puesto de la Guardia Civil de Córdoba-Capital.

Los riesgos del 'gas de la risa'

El óxido nitroso, conocido popularmente como ‘gas de la risa’ o gas hilarante, tiene usos médicos y odontológicos como apoyo en determinados procedimientos de sedación. Sin embargo, en los últimos años se ha extendido su uso recreativo entre jóvenes, principalmente mediante la inhalación del gas contenido previamente en globos. El óxido nitroso actúa como depresor del sistema nervioso central y su consumo no está exento de riesgos.

La Guardia Civil advierte de que se trata de una sustancia cuyo consumo recreativo se ha popularizado en Europa y que puede ser percibida erróneamente como inofensiva. Su utilización fuera de los ámbitos y controles adecuados puede provocar alteraciones graves en la salud.

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La intervención realizada durante la feria de Santa María de Trassierra pone de nuevo el foco sobre el consumo de este tipo de sustancias en espacios de ocio y sobre la importancia de la colaboración ciudadana para detectar situaciones que puedan suponer un riesgo para la salud, especialmente entre los más jóvenes.

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