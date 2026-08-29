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Los fallecidos en Córdoba el sábado 29 de agosto

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 30 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonia Muñoz Muñoz

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La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

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