Las escuelas infantiles abren sus puertas el 3 de septiembre en Córdoba con la gratuidad para los niños de un año como novedad

La vuelta al cole está a punto de empezar. Las escuelas infantiles de Córdoba abrirán sus puertas este martes, aunque los menores de 0 a 3 años no ocuparán sus aulas hasta el jueves 3 de septiembre. El curso pasado, a raíz de la aprobación del Decreto 76/2025, se estableció que los centros dispongan de los dos primeros días hábiles de septiembre para reuniones, entrevistas con las familias y preparativos para el curso. Además, permite establecer un periodo de adaptación de hasta dos semanas para los niños que acudan por primera vez y tengan dificultades de adaptación, si bien esto debe ajustarse individualmente y de común acuerdo con la familia.

La Junta de Andalucía ofertó en abril 12.015 plazas de primer ciclo de Educación Infantil, un 1,2% más que el año anterior. El año pasado, el curso dio comienzo con 8.436 menores de tres años, lo que dejó el 30% de las plazas vacías, pese a producirse un ligero incremento respecto al curso anterior. Este año, la Consejería de Educación aún no ha facilitado los datos de matriculación, pero según fuentes de la Delegación de Educación en Córdoba, se espera un nuevo aumento.

Atención socioeducativa gratis

Desde el año pasado, la atención socioeducativa es gratis para el alumnado de 2 a 3 años. A partir de este curso 2026/27 lo será también para los de 1 año. Los de 0 años continuarán este curso con sus servicios y bonificaciones como hasta ahora aunque ya se ha anunciado que el próximo curso se les aplicará también. El aula matinal no será gratuita (salvo en casos específicos de vulnerabilidad social o dificultad sociofamiliar) y funcionará de lunes a viernes de 7.30 a 9 horas mientras que el aula de tarde lo hará de 15.30 a 17 horas siempre que haya un número mínimo de alumnos. El aula matinal deberá estar disponible sin necesidad de que haya un mínimo de niños mientras que el aula de tarde solo será obligatoria si hay al menos cinco alumnos. Fuera del procedimiento ordinario, la matriculación estará abierta durante todo el curso y si el centro elegido no tiene plazas, las familias podrán probar en otro o quedarse en lista de espera.

Postura de las escuelas infantiles

El curso pasado, los centros celebraron la regulación específica del periodo de adaptación y la entrada escalonada del alumnado durante los primeros 15 días, así como la supresión de la gratuidad universal para todas las familias en el aula de tarde, algo que, según el sector, ha permitido un uso más razonable de este recurso. El presidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Córdoba, José Luis Victorio, ha destacado la satisfacción por estos avances, aunque también ha advertido que "estas medidas no sirven de nada si no se garantiza la viabilidad de las empresas con un aumento de la asignación conveniada con las escuelas".

En este sentido, ha recordado que "el sector arrastra un déficit creciente porque los precios no se actualizan al mismo ritmo que los costes de mantenimiento y personal, que en los últimos años se han disparado". Según el presidente, "aunque la administración lo niegue, nos consta que hay escuelas infantiles en Córdoba que están cerrando porque no pueden afrontar los costes ni un mayor endeudamiento".

A. J. González

Victorio ha recordado que "desde la subida del 15% del coste por plaza aprobada en el año 2020, con Javier Imbroda como consejero, la cuantía destinada a la atención socioeducativa sigue congelada". Desde entonces, la Junta abona a las escuelas infantiles 240 euros por niño para este concepto, a lo que se suman los 92 euros correspondientes al comedor. "Para nosotros, el uso del comedor es básico para el aprendizaje de los menores, ya que, además de aprender a comer, garantiza una dieta equilibrada, y lo cierto es que la inmensa mayoría de las familias, con o sin bonificación, hacen uso de este servicio".

Tal y como establece el decreto que regula esta enseñanza no obligatoria, el primer ciclo de Educación Infantil tiene un carácter educativo, pero también "es uno de los mecanismos más eficaces para asegurar la conciliación entre la vida laboral y familiar de sus padres y madres".

Aula matinal y aula de tarde

Los únicos incrementos aprobados tienen que ver con los servicios complementarios a los que pueden acceder los menores, el aula matinal y el aula de tarde, que este año costarán 23,90 euros mensuales a las familias. "Nos parece un logro que no se aplique la gratuidad a estos servicios de forma universal, ya que se va a bonificar igualmente a las familias con pocos recursos que los necesiten". Según el presidente, el aula matinal es un servicio de conciliación muy solicitado mientras que el aula de tarde se usaba porque era gratuita para comodidad de las familias, "alargando sin necesidad la jornada del personal y el tiempo de estancia de los niños en el aula". Aunque el horario de las escuelas infantiles se extiende de 7.30 a 17.00 incluyendo el aula de tarde (de 15.30 a 17 horas), los menores no pueden permanecer por norma general más de ocho horas diarias en el centro.

En las escuelas infantiles, las ratios establecidas por Educación son mucho más reducidas que en otras etapas por la edad de los menores. En las aulas de 0 a 1 año puede haber hasta 8 menores, en las de 1 y 2 años, hasta 13 y en las de 2 a 3 años, un máximo de 20 niños.