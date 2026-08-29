La Diócesis de Córdoba programa para el nuevo curso peregrinaciones con jóvenes a Guadalupe, Fátima y Santiago de Compostela

Guadalupe, Fátima y Santiago de Compostela marcarán buena parte del calendario juvenil de la Diócesis de Córdoba durante el nuevo curso. La Delegación Diocesana de Juventud ha presentado una programación centrada en las peregrinaciones, la oración y la formación cristiana.

Según ha informado la Diócesis de Córdoba en su página web, la primera gran cita será la 31ª peregrinación a Guadalupe, prevista del 23 al 25 de octubre y en la que cada año participan miles de jóvenes. Más adelante, del 19 al 22 de febrero, tendrá lugar la peregrinación a Fátima, mientras que en julio está prevista la participación cordobesa en la Peregrinación Europea de Jóvenes en Santiago de Compostela.

Adoremus y oración en Córdoba

Junto a estos viajes, continuará el Adoremus de cada jueves en la parroquia de la Compañía, convertido en uno de los encuentros habituales para los jóvenes católicos de Córdoba.

Durante el curso habrá también citas especiales, como el Adoremus Vocacional en el Seminario Mayor San Pelagio y otro dedicado a los novios, organizado junto a la Delegación de Familia y Vida.

La agenda incluye además la tradicional Vigilia de la Inmaculada, con procesión desde la Compañía hasta la Catedral de Córdoba, donde tendrá lugar una vigilia presidida por el obispo.

Ejercicios espirituales para jóvenes

La formación se completará con retiros y los Ejercicios Coraje, dirigidos a jóvenes de 16 a 35 años. Habrá una modalidad para quienes participen por primera vez y otra, Coraje Plus, destinada a quienes ya han vivido esta experiencia.

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Con esta programación, la Delegación de Juventud busca reforzar la convivencia, la formación y la participación de los jóvenes en la vida de la Iglesia de Córdoba.