Córdoba encara septiembre con una agenda repleta de fiestas, cultura y grandes eventos: de La Velá a Cabalcor o Cosmopoética

Septiembre marcará el regreso a la rutina en Córdoba, pero también el inicio de uno de los periodos más intensos del calendario festivo de la ciudad. Con la celebración de la tradicional Velá de la Fuensanta, arrancará una nueva temporada de festividades, eventos culturales y citas vinculadas al patrimonio, que se sucederán casi sin descanso desde los primeros días del mes.

Uno de los reclamos más multitudinarios llegará del 4 al 6 de septiembre con la celebración del 21º Festival Internacional de Juegos de Córdoba, un encuentro ya consolidado en la ciudad que volverá a reunir a aficionados, autores, editoriales y profesionales del sector alrededor de los juegos de mesa y las propuestas lúdicas.

Inauguración de la 20ª edición del Festival Internacional de Juegos de Córdoba / Víctor Castro

Caballos, patrimonio y la Velá

Esta cita coincidirá, casi de manera paralela, con unas de las celebraciones más populares del calendario cordobés. Del 4 al 8 de septiembre, la Velá de la Fuensanta traerá de vuelta el ambiente festivo al entorno del santuario con su programación habitual y culminará el día 8, festividad de la Virgen de la Fuensanta y jornada festiva local en la capital.

La Velá de la Fuensanta 2025, ambiente y academias de baile en la tradicional huevá. / Manuel Murillo

Durante prácticamente todos los fines de semana del mes, unos eventos y otros se irán dando paso sin apenas descanso. A partir del 8 de septiembre y hasta octubre, Cabalcor, la Feria del Caballo de Córdoba, volverá a transformar las Caballerizas Reales en uno de los principales escenarios del otoño en la capital. Concursos, exhibiciones y actividades vinculadas al mundo ecuestre tendrán lugar durante varias semanas en uno de los eventos con mayor capacidad de proyección turística de estas fechas.

Inauguración de Cabalcor 2025 en Caballerizas Reales de Córdoba. / Manuel Murillo

Desde los primeros días del mes y hasta despedir septiembre, Efímera Córdoba 2026 también se incorporará al calendario cordobés con una propuesta centrada en la arquitectura, la creación contemporánea y la intervención en espacios patrimoniales de la ciudad. Esta nueva propuesta agregará el elemento sorpresa a una agenda tradicionalmente dominada en estas fechas por verbenas y ferias.

Entre el 8 y el 13 de septiembre se celebrará de igual modo Córdoba en Púrpura, enmarcada dentro de la programación Cuatro Culturas Córdoba, con actividades centradas en el legado histórico de la ciudad.

Asimismo, el arranque del mes contará con otra propuesta cultural que se dará cita el día 5 de septiembre con una nueva temporada de Café Cantante, en el Centro Flamenco Fosforito.

El calendario continuará activo del 18 al 20 de septiembre con una nueva edición de Intercaza, la Feria Internacional de Turismo, Ocio Activo y Medio Ambiente de Córdoba, que este 2026 reunirá en Córdoba tanto a empresas como asociaciones y aficionados de la caza, así como del turismo activo y el medio ambiente.

Cosmopoética da la bienvenida a octubre

En la recta final del calendario del mes aterrizará una nueva edición de Cosmopoética. A partir del 25 de septiembre, este festival volverá a colocar a Córdoba en el mapa de la poesía con un itinerario que se prolongará hasta el 3 de octubre. Cosmopoética será, sin duda, uno de los platos fuertes de una cartelera cultural con la que Córdoba despedirá septiembre y enlazará directamente con un otoño marcado por los planes y el ocio en la ciudad.

En esa transición entre ambos meses destaca una nueva temporada de Otoño Sefardí, que se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre. Estas jornadas volverán a poner el foco en el legado judío y sefardí de Córdoba a través de actividades culturales y patrimoniales.

Y cuando apenas hayamos podido digerir el cierre de este completo calendario, nos adentraremos en uno de los más esperados acontecimientos del otoño. Del 12 al 22 de octubre, Flora Festival Internacional de las Flores volverá a inundar los patios y enclaves cordobeses con nuevas instalaciones de arte floral contemporáneo.

Entre la Velá de la Fuensanta y Flora transcurrirá poco más de un mes, pero Córdoba habrá enlazado por el camino un sinfín de actividades y planes de lo más variados que inaugurarán una nueva temporada de eventos en la ciudad.