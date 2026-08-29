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Córdoba vuelve a brillar en la alta cocina: dos restaurantes de Córdoba repiten en el ranking europeo OAD

Opinionated About Dining (OAD) es una de las listas gastronómicas más influyentes del mundo

Estos son los dos restaurantes de Córdoba en el ranking de los mejores de Europa

Estos son los dos restaurantes de Córdoba en el ranking de los mejores de Europa / CÓRDOBA

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María Roso

Córdoba vuelve a hacerse un hueco en el mapa de la alta cocina internacional. Dos restaurantes de la ciudad han sido incluidos en el ranking 2026 de Opinionated About Dining (OAD), una de las listas gastronómicas más influyentes del mundo, que cada año selecciona los mejores establecimientos de Europa a partir de las valoraciones de comensales expertos.

En una clasificación formada por 774 restaurantes europeos, dos nombres propios de la gastronomía local aparecen entre los destacados: Noor, de Paco Morales, y Choco, de Kisko García. Dos proyectos muy distintos, y con personalidad propia, pero unidos por una misma idea: llevar la cocina cordobesa y andaluza a un lenguaje contemporáneo, reconocible y de proyección internacional.

Una lista de referencia en la alta cocina europea

El ranking ha sido elaborado por Opinionated About Dining, portal fundado hace 22 años por el crítico culinario Steve Plotnicki. Su sistema de clasificación se basa en las opiniones de comensales con amplia experiencia gastronómica, ponderadas según su conocimiento, trayectoria y capacidad de análisis.

En la última edición europea, España vuelve a demostrar su peso en la alta cocina. De los 774 restaurantes incluidos, 191 son españoles, lo que convierte al país en el más representado de la lista, por delante de Italia, con 107 establecimientos, y Francia, con 103.

Restaurante Etxebarri, en Vizcaya, el mejor restaurante europeo.

Restaurante Etxebarri, en Vizcaya, el mejor restaurante europeo. / TRIPADVISOR

España destaca, además, por encabezar las dos primeras posiciones del listado. El primer puesto europeo lo ocupa Etxebarri, en Axpe (Vizcaya), dirigido por el chef Bittor Arguinzoniz. Y la medalla de plata es para el también español Bagá, en Jaén, del chef Pedro Sánchez, que alcanza el segundo puesto del continente.

Noor, el restaurante cordobés mejor situado

El restaurante cordobés mejor clasificado es Noor, el proyecto de Paco Morales en el barrio de Cañero, que ocupa el puesto 72 de Europa y el 24 de España.

Con tres estrellas Michelin, Noor es uno de los grandes referentes de la cocina española contemporánea. OAD lo define como un restaurante de cocina “española moderna y morisca”, una etiqueta que encaja con la esencia de un proyecto profundamente ligado a la historia de Córdoba.

Paco Morales, en Noor, buque insignia de la ‘armada gastronómica’ cordobesa con tres estrellas Michelin y tres soles Repsol.

Paco Morales, en Noor, buque insignia de la ‘armada gastronómica’ cordobesa con tres estrellas Michelin y tres soles Repsol. / CÓRDOBA

La propuesta de Paco Morales mira a la Córdoba andalusí para construir un discurso culinario propio. Noor trabaja con productos locales, técnicas históricas reinterpretadas y una mirada vanguardista que convierte cada menú en una lectura gastronómica del pasado. Ingredientes, recetas e influencias de época se transforman aquí en una cocina de alta precisión, con fuerte carga cultural y estética.

El restaurante ha consolidado a Córdoba como uno de los destinos imprescindibles para los amantes de la alta cocina. Su ubicación, alejada de los circuitos turísticos más evidentes, también forma parte de su identidad: un templo gastronómico en Cañero que ha atraído a celebridades, críticos, cocineros y viajeros gastronómicos de todo el mundo.

Choco, la cocina andaluza de Kisko García también entra en el ranking

El segundo representante cordobés en la lista es Choco, de Kisko García, que aparece en el puesto 224 de Europa y en el 63 de España.

OAD describe Choco como un restaurante de cocina “española moderna” y sitúa a Kisko García como uno de los grandes nombres de la alta cocina andaluza. Su restaurante, distinguido con una estrella Michelin desde 2012, ha sido clave para entender la evolución gastronómica de Córdoba en las últimas décadas.

Kisko García, en una imagen de archivo.

Kisko García, en una imagen de archivo. / EFE (SALAS)

La cocina de Choco parte de la memoria, el territorio y el recetario andaluz. Entre sus señas de identidad figuran la reinterpretación del salmorejo, los guiños a la herencia árabe de Córdoba y una técnica depurada que busca integrar sabores, productos e influencias de las ocho provincias andaluzas.

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Kisko García ha construido una propuesta reconocible, emocional y profundamente vinculada al sur. Su cocina no se limita a actualizar platos tradicionales: los revisa, los ordena y los presenta desde una mirada contemporánea, sin perder el vínculo con el origen.

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