Córdoba busca la protección del cordobán y el guadamecí ante la Junta y la Unesco ante su riesgo de desaparición

Una de las tradiciones artesanales más estrechamente ligadas a la historia de Córdoba afronta un futuro incierto. El Ayuntamiento de Córdoba está organizando un seminario internacional sobre el guadamecí y el cordobán que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en la Casa Árabe, con el objetivo de impulsar la protección y el reconocimiento de estas técnicas artesanales autóctonas, según consta en la memoria justificativa del evento consultada por Diario CÓRDOBA.

Las técnicas tradicionales de trabajo del cuero desarrolladas en la época de la Qurtuba califal están "al borde de la extinción de cara a un futuro no muy lejano", como indica la documentación elaborada por la Delegación para el Casco Histórico del Consistorio, que coordina la concejal Lourdes Morales. Mientras que el cordobán se realiza sobre una piel de cabra flexible y resistente, el guadamecí se considera la cumbre de la artesanía del cuero e incorpora pinturas y láminas de metal para obtener objetos suntuarios.

Ante el riesgo de desaparición, la organización de este congreso no tiene como fin único la difusión del cordobán y el guadamecí, sino también buscar algún tipo de protección para este género artesanal ante las instituciones.

Protección ante la Junta y la Unesco

En concreto, de las ponencias saldrá un corpus documental que permita sustentar una petición de reconocimiento ante el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, dependiente de la Junta, o ante la Unesco, organismo de la ONU que certifica la declaración de Patrimonio de la Humanidad. No obstante, la memoria del Ayuntamiento no indica el tipo de protección que se está buscando.

Aunque aún se desconocen los ponentes, los detalles de organización del congreso incluyen el alojamiento y transporte de al menos seis invitados procedentes de Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona. El coste del contrato menor para la organización de la cita es de poco más de 18.000 euros con el IVA incluido.

Meryan, un ejemplo de la artesanía tradicional

Daniel López, propietario del taller Meryan en plena judería, es uno de los pocos artesanos del cordobán y el guadamecí que quedan en Córdoba. Lo confirma asegurar que "estamos muy pocos y los que quedan no sabemos si seguirán". Un problema añadido es la falta de relevo generacional, porque "los negocios de artesanía tienen poca rentabilidad, mucha mano de obra y muchos gastos, y más ahora que han subido las materias primas".

Córdoba busca la protección del cordobán y el guadamecí / A.J. González

Además, asegura López, tampoco hay una formación adecuada. La Escuela de Artes y Oficios, afirma, forma a alumnos en estas técnicas ancestrales, pero la mayoría de los alumnos son "personas mayores que lo hacen por hobby", no para montar un negocio. "Y no hay relevo si no hay jóvenes que hagan proyectos empresariales", sentencia. En la escuela "aprenden el oficio" pero no a desarrollar "un proyecto para mantenerse, eso es lo complicado".

Por eso el dueño del sello Meryan agradece la organización del congreso, del que asegura no tener noticia aún, así como una posible protección institucional para el guadamecí y el cordobán. En su opinión, con una protección como Bien Inmaterial "la UE u otras instituciones podrían sacar más ayudas para la generación de negocio". Además, lo que hace que funcione un taller de artesanía es "dar visibilidad, de ese modo cuantos más clientes tenemos más proyectos nos salen".