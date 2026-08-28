La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las sanciones por botellones y conductas incívicas; el recuerdo a Manolete 79 años después de su muerte; y la reacción de Dcoop al respaldo del Gobierno para que Deoleo quede en manos españolas centran la actualidad
La Policía Local de Córdoba activará en septiembre las sanciones por botellones y conductas incívicas en despedidas de soltero, después del periodo de concienciación desarrollado durante el verano y con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros según la gravedad de las infracciones. Por otro lado, Córdoba mantiene viva la memoria de Manolete cuando se cumplen 79 años de su muerte, con homenajes que recuerdan al torero cordobés y aquella tarde de Linares que marcó el nacimiento de su leyenda. Y en el ámbito económico, Dcoop considera fundamental el respaldo del Ministerio de Agricultura a que Deoleo quede en manos de una empresa española, en plena batalla por el control de la compañía aceitera y con la cooperativa andaluza defendiendo que la operación permita mantener el peso estratégico del aceite español.
- La Policía Local activará las sanciones por botellones y conductas incívicas en despedidas de soltero en septiembre
- Córdoba mantiene viva la memoria de Manolete: "Aquella fatídica tarde fue el final del hombre y el nacimiento del mito"
- Dcoop considera "fundamental" el apoyo del Ministerio de Agricultura para que Deoleo acabe en manos de una empresa española
Además, destacamos estas otras noticias:
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Reportaje especial | 79 aniversario de la muerte de Manolete
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