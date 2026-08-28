La Policía Local de Córdoba activará en septiembre las sanciones por botellones y conductas incívicas en despedidas de soltero, después del periodo de concienciación desarrollado durante el verano y con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros según la gravedad de las infracciones. Por otro lado, Córdoba mantiene viva la memoria de Manolete cuando se cumplen 79 años de su muerte, con homenajes que recuerdan al torero cordobés y aquella tarde de Linares que marcó el nacimiento de su leyenda. Y en el ámbito económico, Dcoop considera fundamental el respaldo del Ministerio de Agricultura a que Deoleo quede en manos de una empresa española, en plena batalla por el control de la compañía aceitera y con la cooperativa andaluza defendiendo que la operación permita mantener el peso estratégico del aceite español.

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Reportaje especial | 79 aniversario de la muerte de Manolete

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