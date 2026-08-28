La actualidad del viernes 28 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El empleo generado por la hostelería, el aumento de las muertes por caídas accidentales en Córdoba y las imágenes de Manolete 79 años después de su muerte centran la actualidad
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El sector de la hostelería sigue tirando del empleo en Córdoba y hoteles, bares y restaurantes generan nueve puestos de trabajo cada semana, reflejo del peso de la actividad turística y de servicios en la economía provincial. Por otro lado, las muertes por caídas accidentales aumentan casi un 40% en el último año en Córdoba, un repunte que vuelve a poner el foco en la prevención de estos accidentes, especialmente entre las personas de mayor edad. Y en el ámbito cultural, recuperamos a través de la cámara de Ricardo la figura de Manolete, con una colección de imágenes que permite acercarse a la vida y la trayectoria de una leyenda del toreo cuando se cumplen 79 años de su muerte.
- Hoteles, bares y restaurantes generan nueve empleos cada semana en Córdoba
- Las muertes por caídas accidentales aumentan casi un 40% en el último año en Córdoba
- Manolete, a través de la cámara de Ricardo: las imágenes de una leyenda del toreo en el 79 aniversario de su muerte
Además, destacamos estas otras noticias:
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Salud
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Córdoba ciudad
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Campo
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Sucesos y tribunales
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Cultura
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- Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
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