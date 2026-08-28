El sector de la hostelería sigue tirando del empleo en Córdoba y hoteles, bares y restaurantes generan nueve puestos de trabajo cada semana, reflejo del peso de la actividad turística y de servicios en la economía provincial. Por otro lado, las muertes por caídas accidentales aumentan casi un 40% en el último año en Córdoba, un repunte que vuelve a poner el foco en la prevención de estos accidentes, especialmente entre las personas de mayor edad. Y en el ámbito cultural, recuperamos a través de la cámara de Ricardo la figura de Manolete, con una colección de imágenes que permite acercarse a la vida y la trayectoria de una leyenda del toreo cuando se cumplen 79 años de su muerte.

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