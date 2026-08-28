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La actualidad del viernes 28 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El empleo generado por la hostelería, el aumento de las muertes por caídas accidentales en Córdoba y las imágenes de Manolete 79 años después de su muerte centran la actualidad

Manolete visto por la cámara de Ricardo

Manolete visto por la cámara de Ricardo / AJ González / COR

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El sector de la hostelería sigue tirando del empleo en Córdoba y hoteles, bares y restaurantes generan nueve puestos de trabajo cada semana, reflejo del peso de la actividad turística y de servicios en la economía provincial. Por otro lado, las muertes por caídas accidentales aumentan casi un 40% en el último año en Córdoba, un repunte que vuelve a poner el foco en la prevención de estos accidentes, especialmente entre las personas de mayor edad. Y en el ámbito cultural, recuperamos a través de la cámara de Ricardo la figura de Manolete, con una colección de imágenes que permite acercarse a la vida y la trayectoria de una leyenda del toreo cuando se cumplen 79 años de su muerte.

Además, destacamos estas otras noticias:

Salud

Córdoba ciudad

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