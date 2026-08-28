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A los 55 años

El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercició en el parque Cruz Conde

Hijo de novillero y sobrino de matador, debutó con picadores en 1988 y tomó la alternativa en 1995

Cayetano de Julia, en una imagen de 1993.

Cayetano de Julia, en una imagen de 1993. / SÁNCHEZ MORENO

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

El torero cordobés Cayetano Fernández Fernández, conocido como Cayetano de Julia, ha fallecido de forma repentina este viernes por la mañana mientras practicaba ejercicio en el Parque Cruz Conde de la capital, según ha confirmado Diario CÓRDOBA. Cayetano de Julia tenía 55 años de edad.

En torno a las 9.15 horas de este viernes, el 112 recibió el aviso de que "un hombre de unos 60 años se había desplomado de manera repentina mientras realizaba ejercicio" en esta zona verde de Córdoba, según ha podido saber este periódico y han confirmado fuentes de la Policía Nacional. La zona, conocida popularmente como el circuito del Colacao es un lugar habitual para la práctica de deporte al aire libre para muchos cordobeses.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del torero. También acudieron agentes de la Policía Nacional de Córdoba que, a falta de que se practique la autopsia, han descartado inicialmente que se trate de una muerte violenta.

Al poco tiempo, trascendía que el fallecido en el parque Cruz Conde era Cayetano Fernández Fernández, Cayetano de Julia. La noticia de la muerte repentina del torero se ha propagado con rapidez entre los círculos taurinos.

Miembro de una familia muy vinculada al mundo del toro

Cayetano de Julia pertenecía a una familia vinculada al mundo taurino, ya que era hijo de novillero y sobrino del matador de toros Cayetano de Andújar. Se vistió de luces por primera vez el 5 de septiembre de 1984 en Priego de Córdoba y debutó con picadores el 6 de febrero de 1988 en Motril (Granada).

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Tras pasar por plazas de España, Francia y Portugal, se presentó en Las Ventas en octubre de 1994 y tomó la alternativa en Córdoba el 23 de mayo de 1995, con Rafael Camino como padrino y Chiquilín como testigo, ante toros de Murteira Grave. No obstante, su paso al escalafón de matadores no tuvo continuidad en las contrataciones, por lo que fue diluyéndose poco a poco del panorama taurino.

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