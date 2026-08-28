Más de un tercio de las inspecciones de Sadeco en Córdoba se centran en exigir la limpieza de solares a sus propietarios

La limpieza de solares se han convertido en el principal foco de actuación de los inspectores de Sadeco en Córdoba durante lo que va de año. Más de un tercio de las intervenciones realizadas por la empresa municipal, concretamente el 34%, han consistido en requerimientos a particulares y empresas para que mantengan estos espacios en unas condiciones óptimas de limpieza y salubridad.

El servicio de inspección de Sadeco ha llevado a cabo 1.231 actuaciones entre enero y mediados de agosto de 2026. De ellas, 418 han estado relacionadas con solares, lo que convierte este ámbito en el principal motivo de intervención de los inspectores, según el balance facilitado por la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba.

Sadeco explica que estas actuaciones buscan prevenir situaciones que puedan terminar generando problemas de higiene, acumulación de residuos o deterioro del entorno y, en ese sentido, la empresa recuerda que el mantenimiento de los solares corresponde a sus propietarios, ya sean particulares o empresas.

El concejal de Infraestructuras y presidente de sadeco, Miguel Ruiz Madruga, conversa con dos trabajadores de Sadeco durante la limpieza de un solar en la Fuensanta, el pasado mes de abril. / CÓRDOBA

Residuos y mal uso de los contenedores

Por detrás de los solares aparecen otras conductas relacionadas directamente con la limpieza urbana de Córdoba. Los inspectores han realizado 100 actuaciones por mal uso de los contenedores y otras 92 por depositar basura fuera de ellos.

A estas se añaden 93 intervenciones relacionadas con contenedores de obra y otras 65 por acumulación de residuos en lugares no autorizados. El servicio ha trasladado además 59 incidencias a otros departamentos municipales al considerar que su resolución correspondía a otras áreas del Ayuntamiento.

El trabajo de inspección ha derivado también en 129 propuestas de denuncia ante posibles incumplimientos de la normativa. Sadeco puntualiza, no obstante, que sus inspectores no tienen una función directamente sancionadora. Su labor consiste principalmente en detectar irregularidades, informar a los responsables y requerir la adopción de medidas para corregirlas. Cuando resulta necesario, los casos son trasladados a la Policía Local de Córdoba.

Entre las actuaciones registradas durante estos meses también aparecen 37 expedientes por afecciones a la vía pública relacionadas con obras, 28 por mal uso de papeleras, 24 diligencias para localizar vehículos abandonados, 19 intervenciones por excrementos de mascotas y 14 controles de veladores.

Durante el periodo analizado se han llevado a cabo además 21 actuaciones conjuntas entre inspectores de Sadeco y Policía Local, especialmente en puntos donde se producen conductas incívicas de manera reiterada.

Sadeco insiste en la responsabilidad de los propietarios

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado especialmente que más de un tercio de las actuaciones estén relacionadas con los solares, "porque mantener estos espacios en buenas condiciones es una responsabilidad de sus propietarios y tiene una incidencia directa en la higiene y la seguridad del entorno".

Ruiz Madruga ha defendido también el carácter preventivo de la inspección. "Nuestros inspectores están en la calle, detectando problemas, hablando con ciudadanos y empresas y buscando soluciones antes de que las situaciones puedan agravarse", ha afirmado.

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Las inspecciones forman parte de la Estrategia Distritos Sostenibles, con la que Sadeco pretende reforzar su presencia en los barrios, detectar de manera temprana problemas de limpieza y fomentar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana.