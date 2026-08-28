Satse Córdoba reclama garantías para pacientes de diálisis y profesionales ante la implantación del nuevo trasnporte sanitario

El sindicato de Enfermería Satse ha mostrado su preocupación ante el cambio previsto a partir del próximo 1 de septiembre en el sistema de transporte de los pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en la provincia de Córdoba. A partir de esa fecha, estos usuarios dejarán de utilizar el sistema de traslado mediante taxi que se venía empleando hasta ahora para incorporarse al transporte sanitario programado.

Satse asegura que apoya cualquier medida destinada a mejorar la eficiencia y organización del sistema sanitario, pero reclama que la puesta en marcha del nuevo modelo tenga como prioridad el bienestar de los pacientes y garantice una asistencia segura, accesible y humanizada. Y advierte de que el cambio puede incrementar los tiempos de desplazamiento y espera de pacientes especialmente vulnerables.

El sindicato recuerda que las personas sometidas a hemodiálisis deben desplazarse varias veces a la semana a los centros sanitarios para recibir un tratamiento imprescindible para su supervivencia. A la propia carga física y emocional de las sesiones se añaden los desplazamientos de ida y vuelta, por lo que considera necesario que el nuevo sistema evite esperas innecesarias y estancias prolongadas fuera del domicilio.

Satse teme una mayor carga de trabajo en las unidades de diálisis

La organización sindical también advierte de las posibles repercusiones del cambio en la actividad de las unidades de diálisis, especialmente durante el turno de mañana. Según Satse, la concentración en esta franja de los pacientes que habitualmente reciben tratamiento por la mañana junto a otros que inicialmente estaban programados por la tarde podría incrementar de forma notable la actividad asistencial.

Esto supondría, según el sindicato, que los profesionales de Enfermería tengan que asumir en un periodo de tiempo más reducido un mayor número de recepciones de pacientes, valoraciones, conexiones a las máquinas y controles clínicos.

Satse considera especialmente preocupante que este incremento de la carga de trabajo se produzca sin refuerzos de plantilla y sin una evaluación previa del impacto asistencial del nuevo modelo. Asimismo, critica que el cambio se haya planteado sin contar con la participación de los profesionales de Enfermería, al considerar que son quienes conocen de primera mano la capacidad de las unidades y las necesidades de los pacientes.

El sindicato reclama que cualquier modificación organizativa se consensúe con los profesionales y vaya acompañada de los recursos necesarios para mantener una atención segura y de calidad.

Reclama al SAS un seguimiento desde el inicio

Satse pide al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que adapte la organización del transporte a las necesidades asistenciales de cada centro y que garantice desplazamientos adecuados, evitando incrementos injustificados de los tiempos de espera o de los trayectos.

Además, reclama que se habiliten mecanismos de seguimiento que permitan detectar y corregir posibles incidencias desde las primeras semanas de funcionamiento del nuevo sistema.

Satse pide tener en cuenta también a los pacientes oncológicos

El sindicato de enfermería extiende su preocupación a otros colectivos vulnerables que necesitan desplazarse periódicamente para recibir tratamiento, entre ellos los pacientes oncológicos.

Satse Córdoba considera que las políticas de transporte sanitario deben tener en cuenta las necesidades específicas de estos pacientes y, en general, de todas las personas que dependen de una asistencia continuada.

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El sindicato anuncia que realizará un seguimiento de la implantación del nuevo modelo a partir del 1 de septiembre y que recabará información de los profesionales de las unidades de diálisis sobre sus posibles repercusiones asistenciales. En caso de detectar perjuicios para los pacientes o dificultades para garantizar una atención adecuada, reclamará al SAS las medidas correctoras necesarias.