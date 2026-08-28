El PSOE exige un mínimo del 75% de VPO en todos los desarrollos residenciales de Córdoba

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado de nuevo que la empresa municipal de la vivienda de Córdoba, Vimcorsa, lleva "tres años sin construir viviendas y que las más de 8.000 familias registradas como demandantes no tienen expectativas algunas de conseguir viviendas en el mercado a precio asequible a corto y medio plazo".

Hurtado ha pedido al Gobierno de José María Bellido que se implique en la producción de 5.500 viviendas de VPO en los próximos cinco años, objetivo que "aliviaría el déficit de viviendas a precio asequible en la ciudad".

En concreto, plantea que se fije un mínimo del 75% de VPO en los nuevos desarrollos residenciales, con vistas a que tanto la iniciativa pública como la privada contribuyan a conseguir poner en el mercado las 5.500 VPO propuestas. Hurtado declara que si se considera la vivienda como un derecho en el que se deben implicar todas las administraciones públicas, el porcentaje de VPO en los desarrollos urbanísticos podría llegar a ser de hasta del 100%.

En este sentido, cifra en 5.500 las VPO necesarias en Córdoba en los próximos cinco años, teniendo en cuenta distintos factores que son determinantes para cuantificar la necesidad residencial protegida. Hurtado apunta que la necesidad residencial protegida en la ciudad de Córdoba se calcularía sumando los datos del registro de demandantes depurado y la demanda oculta no registrada.

El primer factor, según Hurtado, es el del registro de demandantes depurado por la renta ponderada, lo que lleva a cuantificar los demandantes reales en 3.800 hogares de los 4.370 registradas para compra. El segundo factor sería el de la demanda oculta. Como señala el portavoz del PSOE, en Córdoba "son unos 1.200 los jóvenes entre 18 y 35 años que quieren emanciparse, pero que no disponen de renta suficiente para viviendas libres, a los que habría que sumar la necesidad de cambio de 500 viviendas por inadecuación, por pisos sin ascensor o de tamaño insuficiente en barrios consolidados como Ciudad Jardín, Sector Sur o Caco Histórico".

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Por tanto, el portavoz socialista pide multiplicar la producción de viviendas de VPO en un mayor porcentaje y que sea una de las principales líneas para abordar la necesidad de vivienda que tienen decenas de miles de familias en la capital cordobesa.