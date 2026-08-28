El papel de la familia cuando hay una adicción

Las adicciones no afectan únicamente a quien las padece. También transforman, muchas veces de forma silenciosa, la vida emocional y las relaciones de toda la familia. Cuando el problema entra en casa aparecen miedo, culpa, ira, tristeza, agotamiento e incluso esperanza. Son emociones contradictorias, pero normales ante una situación compleja.

Conviene recordar que la adicción es una enfermedad, no un vicio ni una simple falta de voluntad. La persona puede haber perdido el control sobre el consumo, aunque sí puede responsabilizarse de pedir ayuda, iniciar un tratamiento y seguir las indicaciones profesionales. Como ocurre en otras enfermedades crónicas, pueden producirse recaídas, que deben abordarse sin negar el problema ni convertirlas en una condena definitiva.

Comprender la enfermedad no significa justificar conductas dañinas. Significa entender que el consumo suele cumplir una función: aliviar, evitar o regular emociones difíciles como la vergüenza, la autocrítica, el miedo a decepcionar, la sensación de pérdida de control o el aislamiento. Conocer esa función permite intervenir de una forma más eficaz y centrada en la persona.

La adicción es una enfermedad, no un vicio ni una simple falta de voluntad. / fizkes

¿Qué puede hacer la familia? El primer paso es cuidar su propio bienestar emocional. Buscar descanso, mantener rutinas y pedir apoyo psicológico no es egoísmo, sino prevención. Para conservar el vínculo también ayuda separar a la persona de su conducta: merece dignidad y respeto, mientras que la conducta adictiva necesita límites claros.

Los límites no son castigos. Sirven para proteger la relación y la salud de todos. Pueden expresarse con firmeza y sin agresividad: “No puedo darte dinero, pero puedo acompañarte a pedir ayuda” o “no voy a discutir mientras estés bajo los efectos; hablaremos cuando estés sereno”. Es habitual sentir culpa o impotencia al ponerlos. Por eso conviene empezar por límites realistas, coherentes y que puedan mantenerse.

La familia puede acompañar, pero no curar; apoyar, pero no controlar. Ayuda buscar tratamiento especializado, reducir los reproches, mantener una comunicación respetuosa, cuidar la propia salud y sostener límites comprensivos. No ayuda vigilar, perseguir, amenazar con ultimátums que no se cumplirán, minimizar el problema, sacrificar el bienestar propio ni convertirse en salvador o policía.

La familia puede acompañar, pero no curar; apoyar, pero no controlar. / Yuri Arcurs peoplweimages.com

También es recomendable acordar en familia quién acompañará a las citas, cómo se actuará ante una crisis y qué conductas no se van a permitir. Tener un plan compartido reduce la improvisación, evita discusiones repetidas y facilita respuestas serenas y seguras durante todo el proceso terapéutico completo.

La adicción es dolorosa, pero no tiene por qué marcar para siempre el destino de una familia. Es posible aprender a sostener sin cargar, acompañar sin perderse y cuidar el vínculo sin renunciar a la propia salud emocional. Y, sobre todo, recordar que nadie tiene que afrontar este proceso en soledad.

Un consejo de Celia Mariscal, psicóloga en Fundación Hogar Renacer.