Las muertes por caídas accidentales aumentan casi un 40% en el último año en Córdoba

Las caídas accidentales han protagonizado uno de los mayores incrementos de mortalidad registrados en Córdoba durante el último año. Las defunciones por esta causa se han incrementado un 39% respecto a 2024, hasta situarse en 133 de acuerdo con la información difundida recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento es especialmente acusado entre las mujeres. Las muertes femeninas por caídas accidentales pasaron de 41 a 69, lo que representa una subida del 68% y 28 muertes más en un año en términos absolutos. Entre los hombres también aumentaron, aunque de manera mucho más moderada, de 55 a 64, un 16%.

Estas caídas se enmarcan en un aumento general de las causas externas de mortalidad, que han dejado 342 fallecimientos en Córdoba. Son 48 muertes más y un incremento del 16% anual. Estas causas representan el 4% de todas las defunciones contabilizadas en la provincia.

Además, la estadística permite observar que el crecimiento es mucho más intenso entre las mujeres: las muertes por causas externar han subido un 31% hasta alcanzar las 126, mientras que entre los hombres han crecido un 9% en el último año y se han situado en 216.

Bajan los suicidios

Dentro de las causas externas, entre las categorías con mayor número de defunciones aparece el ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales, con 50 fallecimientos, ocho más que el año anterior. Entre los hombres, las muertes crecieron de 16 a 29, mientras que entre las mujeres descendieron de 26 a 21.

Por el contrario, los suicidios han disminuido en la provincia. El último año ha finalizado con 72 personas fallecidas por esta causa, 11 víctimas menos en comparación con 2024. La reducción se ha producido en ambos sexos: entre los hombres se han anotado 59 suicidios, siete menos, y entre las mujeres, 13, cuatro menos.