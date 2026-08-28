La mortalidad en Córdoba aumenta por las defunciones de mujeres, con enfermedades circulatorias, tumores y respiratorias como principales causas

La mortalidad vuelve a crecer en Córdoba, pero lo hace con una evolución muy distinta entre hombres y mujeres. La provincia registró 7.799 fallecimientos en 2025, que son 50 más en un año, pero ese incremento del 0,6% se explica íntegramente por el aumento de las defunciones femeninas, según se extrae de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el último ejercicio ha cerrado con 3.941 muertes de mujeres, lo que supone 127 fallecimientos más y un incremento del 3% anual. La evolución fue justamente la contraria entre los hombres: las defunciones descendieron a 3.858 tras experimentar una caída del 2% (-77 en números absolutos).

El comportamiento de las principales causas de muerte permite explicar buena parte de esta diferencia. Entre las mujeres aumentaron las defunciones por enfermedades del sistema circulatorio, tumores y patologías respiratorias, mientras que entre los hombres las dos primeras categorías se mantuvieron estables o retrocedieron.

Las dolencias circulatorias, que continúan siendo la principal causa de mortalidad en Córdoba, ocasionaron 2.156 fallecimientos, apenas tres más que en 2024. Sin embargo, las muertes de mujeres aumentaron un 3% anual hasta contabilizar 1.165, mientras que las de hombres descendieron también un 3% y se situaron en 991.

Algo similar ocurre con los tumores, segunda causa de muerte en la provincia. Provocaron 1.934 fallecimientos, 26 más que el año anterior, un incremento del 1%. Todo ese crecimiento corresponde a mujeres: las defunciones femeninas aumentaron un 3% y alcanzaron las 784, pero entre los hombres se mantuvieron exactamente en 1.150.

Tumores y circulatorias acortan distancias

El avance de los tumores estrecha además la distancia respecto a las enfermedades circulatorias. Estas últimas provocaron 2.156 muertes, frente a las 1.934 causadas por tumores, una diferencia de solo 222 fallecimientos. Si se observa la evolución de las defunciones desde el inicio de la serie estadística, en 1980, se aprecia una tendencia global a la reducción de muertes por dolencias circulatorias y el incremento de las causadas por tumores. En aquel ejercicio se registraron 1.109 fallecimientos por cáncer en Córdoba, por lo que han aumentado un 74% en la actualidad.

De hecho, entre los hombres, los tumores ya provocan más muertes que las enfermedades circulatorias, con 1.150 frente a 991. Entre las mujeres ocurre lo contrario: las circulatorias suman 1.165 fallecimientos frente a 784 por tumores.

Las enfermedades respiratorias también aumentaron con especial intensidad entre las mujeres durante 2025. En conjunto ocasionaron 991 muertes, un 6% más anual, aunque se elevaron un 12% en las mujeres, que contabilizaron 461 fallecimientos por estas patologías, y un 2% entre los hombres, un colectivo en el que causaron 530 muertes.

El tumor de bronquios y pulmón, el más mortal

Dentro de los tumores, el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón continúa siendo el que provoca más fallecimientos en Córdoba, con 352 muertes, apenas tres más que un año antes. Por el contrario, el tumor maligno de colon experimentó un descenso del 16% con 184 fallecimientos.

El tumor maligno de páncreas presenta de nuevo una diferencia significativa entre hombres y mujeres. En total, ocasionó 145 muertes, un 12% más anual, pero entre los hombres disminuyeron un 9%, hasta 60, y entre las mujeres crecieron un 33% y llegaron a 85. En el grupo de los tumores que ocasionaron más fallecimientos en Córdoba se halla, asimismo, el tumor maligno de mama con 122 fallecimientos, siete más que en 2024.

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, en este caso sobresalen entre otras las muertes por infarto agudo de miocardio, que subieron un 12% y se situaron en 214, al tiempo que las ocasionadas por otras enfermedades isquémicas del corazón descendieron a 194, cerca de un 15% menos.