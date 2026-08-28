El mercadillo del Sector Sur de Córdoba vuelve junto a la avenida de Cádiz tras «diez años de penumbra»

«Han sido diez años muy duros, pero volvemos con mucha ilusión». El mercadillo del Sector Sur regresa este martes a las calles Huelva y Jaén tras una década alejado de la avenida de Cádiz, una situación que ha tenido un impacto «casi mortal», como explica Juan Fernández, presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (Acamcor).

De esta forma, se llevará a cabo un traslado temporal, a modo de prueba piloto, a la calle Huelva y al tramo de la calle Jaén situado junto a la avenida de Cádiz. El cambio de ubicación será efectivo desde el próximo 1 de septiembre, el martes que viene, hasta el 31 de agosto de 2027, ambos inclusive.

Una vista del mercadillo de El Arenal en la avenida de las Lonjas. / CÓRDOBA

Por otro lado, la delegación de Comercio suspende durante este periodo la celebración del mercadillo del Sector Sur en su ubicación actual, en la calle Libertador Sucre y en la prolongación de los pasajes Ubrique y Ayamonte, aunque se contempla la posibilidad de regresar de forma anticipada si así se decidiera.

Una década perdiendo clientes

Durante esta década, el mercadillo ha pasado por diferentes ubicaciones dentro del barrio, como recuerda Fernández, en distintos intentos por recuperar la actividad de un espacio que «poco a poco ha ido muriendo».

Para el representante de los comerciantes, la situación fue empeorando paulatinamente hasta «casi perderse el mercadillo». «Aquello era un desierto, había momentos con apenas veinte clientes», cuenta. Esto, añade, provocó que la mayoría de los puestos cerraran o se trasladaran a otros puntos, hasta quedar «seis o siete puestos» en los peores momentos, ya que «se sacaba más vendiendo por la calle que estando allí», insiste Fernández. Las causas de esta situación, lamenta Fernández, «son difíciles de explicar», aunque resuelve con una lógica clara: «Sólo sé que allí no iba nadie».

Clientes en un mercadillo de Córdoba. / Manuel Murillo

Esta nueva ubicación supone una última oportunidad para los comerciantes ambulantes del Sector Sur después de haber perdido «el 99% de la clientela». Ahora, Fernández espera con ilusión que los vecinos «apoyen a sus comerciantes» después de un periodo que «ha sido una ruina» y que define como «diez años de penumbra».

Espera un apoyo del barrio

Los comerciantes, asegura, van a poner «todo nuestro empeño» en revertir la situación y recuperar «esa conexión con el barrio. No pedimos más», insiste el presidente de Acamcor.

Por último, Fernández agradece al Ayuntamiento de Córdoba su trabajo y colaboración para facilitar un traslado del que, asegura, «siempre han estado a favor».

El regreso este martes 2 de septiembre contará con más de una treintena de puestos y con el objetivo de mantener vivo un negocio «de toda la vida» que ha estado a punto de desaparecer en el Sector Sur.