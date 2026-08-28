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Reportaje

Manolete, a través de la cámara de Ricardo: las imágenes de una leyenda del toreo en el 79 aniversario de su muerte

Manolete fue una de las personalidades más impactantes de la España de su tiempo. Un personaje de una potencia visual extraordinaria. Pocos profesionales como Ricardo, reportero de Diario CÓRDOBA, mostraron con sus instantáneas el auténtico carácter de un mito único

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A. J. González

A. J. González

Córdoba

Sin lugar a dudas, el retrato es uno de los géneros fotográficos más difíciles. Los fotógrafos, cuando nos enfrentamos cara a cara con el modelo, deseamos captar, sobre todo, no solo una imagen lo más reconocible del personaje, sino algo de su personalidad, de su carácter o incluso de su alma. Es casi un combate del que pocos profesionales salen airosos con un retrato potente.

Del gran Manolete, fueron miles las fotografías que le realizaron reporteros y retratistas de medio mundo a lo largo de su espectacular carrera taurina. Uno de los reportajes más extensos que existen del espada cordobés fue el que le realizó durante casi siete años el jovencísimo Ricardo Rodríguez Sánchez, Ricardo (Granada 1919 - Córdoba 2003), redactor gráfico de Diario CÓRDOBA.

El reportero informó con sus instantáneas sobre la actualidad del torero de Santa Marina, hilvanando con sus imágenes una auténtica crónica gráfica de su vida. Son una sucesión de imágenes que componen un detallado retrato, casi cinematográfico, del torero y su tiempo. Algo poco habitual y que solo fue posible gracias a la amistad que unió al diestro con el fotógrafo.

Una imagen que llenó publicaciones de todo el país

Una relación de mutua confianza que se inició en 1941, cuando Ricardo capta con su cámara a Manuel sonriendo relajado entre amigos en las gradas del antiguo Stadium América. Una sorprendente instantánea para el público que, por la conocida seriedad del matador, llegó a copar las páginas de publicaciones de todo el país.

Manolete visto por la cámara de Ricardo

Manolete sonríe para la cámara en el Stadium América. / Ricardo

Esta amistad permitió al redactor gráfico acceder al círculo más cercano del torero y fotografiarlo en todo tipo de momentos de su vida. En la pública, en cosos y eventos, donde la Leica del fotógrafo lo capta imperturbable, y en los más íntimos, a los que Manuel no dejaba acceder a las cámaras, y donde el fotoperiodista lo inmortaliza más relajado y auténtico, olvidando por completo las poses para la cámara.

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No obstante, las instantáneas más potentes que Ricardo realizó al diestro son un puñado de retratos realmente icónicos y de una extraordinaria modernidad formal: en sus encuadres, como el primer plano que le realiza en el coso de Jerez en pleno paseíllo en 1942, y en las composiciones, como la toma de 1943 en el callejón de la plaza de Los Tejares, donde la figura movida de un arenero resalta la expresión de Manolete. En todos ellos, se aprecia la compenetración total con Manolete, que le ofrece una mirada franca, con unos ojos que transmiten cristalinamente los estados de ánimo del diestro: el dolor, la soledad, la incomprensión, la responsabilidad o las dudas de un personaje, Manolete, y un fotógrafo, Ricardo, adelantados a su tiempo.

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