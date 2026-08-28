La Luna se tiñe de rojo sobre Córdoba: así se ha visto el eclipse lunar de este viernes 28 de agosto

Dos semanas después, la escena se ha repetido, aunque esta vez a otra hora y con un protagonista diferente. Durante la madrugada de este viernes, cuando la ciudad dormía, la Luna ha vuelto a reclamar la atención de quienes han decidido permanecer despiertos o levantarse antes del amanecer. No ha sido exactamente una "luna de sangre", como se conoce a este fenómeno. En Córdoba, la sombra de la Tierra ha llegado a cubrir algo más del 90% de la superficie aparente del satélite, pero no ha alcanzado a ocultarlo por completo. Aun así, la imagen ha sido muy parecida a la que popularmente se identifica con este fenómeno: una Luna profundamente eclipsada y teñida de tonos rojizos.

El eclipse lunar ha comenzado a las 4.34 de la madrugada, cuando la sombra terrestre ha empezado a avanzar sobre el disco lunar. A esas horas, la ciudad ofrecía un aspecto muy diferente al de las tardes de agosto. Apenas había tráfico y eran pocos los que miraban hacia arriba, pero quienes lo hicieron pudieron seguir cómo la Luna iba perdiendo progresivamente su brillo.

El momento más llamativo ha llegado a las 6.12. Más del 90% del disco lunar se ha encontrado entonces dentro de la sombra de la Tierra y la superficie ha adquirido una tonalidad rojiza y anaranjada. El efecto no tiene de sobrenatural, aunque durante unos minutos la Luna parecía pertenecer a otro cielo.

Córdoba ha tenido además una circunstancia favorable para disfrutar del espectáculo. A diferencia de lo ocurrido en buena parte de la mitad oriental de España, donde la Luna se ha ocultado antes de que terminara la fase de parcialidad, aquí ha permanecido sobre el horizonte durante prácticamente todo el eclipse. En el momento de máxima ocultación todavía se encontraba a más de 17 grados de altura.

La fase final se ha prolongado hasta las 7.53, apenas un minuto antes de que la Luna se pusiera. Para entonces, el cielo ha comenzado ya a aclararse y la noche astronómica ha dado paso al amanecer. El eclipse se ha despedido casi al mismo tiempo que la propia Luna, dejando una última imagen difícil de repetir: el satélite todavía parcialmente oscurecido, cada vez más bajo sobre el horizonte, mientras Córdoba ha comenzado a recuperar su actividad.

Han pasado apenas dos semanas desde aquel multitudinario eclipse solar del 12 de agosto. Entonces fueron las calles, los parques y los lugares emblemáticos de la ciudad los que se llenaron de gente mirando al cielo. Esta vez el espectáculo ha sido mucho más silencioso y ha exigido madrugar para asistir al acontecimiento astronómico. La próxima oportunidad llegará el 31 de diciembre de 2028. Será otra "luna de sangre" visible desde Córdoba, aunque las condiciones no serán tan buenas. Y sí: será en Nochevieja.