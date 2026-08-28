Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 28 de agosto de 2026

Noches en la terraza

Espectáculo a cargo del pianista Juan Antonio Sánchez

Dentro es una propuesta musical del pianista y compositor cordobés Juan Antonio Sánchez, un viaje sonoro íntimo que fusiona piano, flamenco, jazz y músicas del mundo. Apoyado en la percusión, el bajo y las voces, el concierto transita de la delicadeza melódica a la improvisación y la fuerza del compás. Un espectáculo elegante, cercano y personal que invita al espectador a explorar un universo creativo donde la tradición y la emoción conviven con naturalidad.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

‘Conciertos sentidos’

Actuación de Syrah Morrison

Esta banda andaluza destaca por una interpretación virtuosa influenciada por la delicadeza del blues y el jazz. Su nombre rinde homenaje a sus raíces e influencias: la uva syrah, dulce y versátil, sumada al apellido Morrison, que resalta la gran herencia musical de la que se nutren sus canciones. Un directo sofisticado e imprescindible. Precio de la entrada 10 euros.

CÓRDOBA. Patio de Columnas del Palacio de Viana. Reja de don Gome. 22.00 horas.

Teatro

‘El sueño de una noche de verano’

Adaptación flamenca/teatral realizada por Aracne Teatro. Dirección y montaje Mamen Rey. Entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito. Plaza del Potro. 22.00 horas.

Aniversario

XXXVI ofrenda floral a Manolete

Con motivo del 79 aniversario del fallecimiento de Manolete se realizará la tradicional ofrenda floral ante su mausoleo.