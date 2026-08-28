Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compra de DeoleoNuevas normas de la DGTRafa Lozano JR. | Oro Juegos del MediterráneoObras BLET Córdoba"Luna de sangre": el viernes, eclipse solar en CórdobaIsma Ruiz Córdoba CFVecinos de MiralbaidaAtropello mortal A-4 Palma del RíoAgenda de ocio del fin de semanaFugitivo internacional en CórdobaIsma Ruiz contra el Granada CFTiroteo en Las PalmerasCastillo imposibleEl cambio de nombre de un pueblo
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 28 de agosto de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Espectáculo a cargo del pianista Juan Antonio Sánchez

Espectáculo a cargo del pianista Juan Antonio Sánchez / Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noches en la terraza

Espectáculo a cargo del pianista Juan Antonio Sánchez

Dentro es una propuesta musical del pianista y compositor cordobés Juan Antonio Sánchez, un viaje sonoro íntimo que fusiona piano, flamenco, jazz y músicas del mundo. Apoyado en la percusión, el bajo y las voces, el concierto transita de la delicadeza melódica a la improvisación y la fuerza del compás. Un espectáculo elegante, cercano y personal que invita al espectador a explorar un universo creativo donde la tradición y la emoción conviven con naturalidad.

CÓRDOBA.

Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

‘Conciertos sentidos’

Actuación de Syrah Morrison

Esta banda andaluza destaca por una interpretación virtuosa influenciada por la delicadeza del blues y el jazz. Su nombre rinde homenaje a sus raíces e influencias: la uva syrah, dulce y versátil, sumada al apellido Morrison, que resalta la gran herencia musical de la que se nutren sus canciones. Un directo sofisticado e imprescindible. Precio de la entrada 10 euros.

CÓRDOBA. Patio de Columnas del Palacio de Viana.

Reja de don Gome.

22.00 horas.

Teatro

‘El sueño de una noche de verano’

Adaptación flamenca/teatral realizada por Aracne Teatro. Dirección y montaje Mamen Rey. Entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito.

Plaza del Potro.

22.00 horas.

Aniversario

XXXVI ofrenda floral a Manolete

Con motivo del 79 aniversario del fallecimiento de Manolete se realizará la tradicional ofrenda floral ante su mausoleo.

CÓRDOBA.Cementerio de Nuestra Señora de la Salud.

Avenida de los Custodios,s/n.

11.00 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Samara Sánchez, vecina del barrio Guadalquivir, encuentra el corazón de madera ligado a 'Braveheart’ que perdió en Córdoba un grupo de escoceses
  2. El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
  3. Fallece el empresario cordobés Francisco Jiménez, fundador de Grupo Puma
  4. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  5. El Ayuntamiento de Córdoba abre una convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros para proyectar cine al aire libre
  6. La pequeña Alhambra de Córdoba: así es la escondida huerta de Sierra Morena con un palacete neomudéjar
  7. Una asociación escocesa busca en Córdoba un corazón de madera perdido junto a la Calahorra vinculado a la historia del auténtico 'Braveheart'
  8. Ni Mérida ni Cádiz: el mayor teatro romano de Hispania estaba en Córdoba y permanece escondido aquí

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 28 de agosto de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 28 de agosto de 2026

Manolete, a través de la cámara de Ricardo: las imágenes de una leyenda del toreo en el 79 aniversario de su muerte

Manolete, a través de la cámara de Ricardo: las imágenes de una leyenda del toreo en el 79 aniversario de su muerte

¿Cómo combatir el síndrome posvacacional en Córdoba? «Debemos incorporar rutinas que nos hagan sentir bien de forma habitual»

Las farmacias de Córdoba se preparan para actuar ante un ictus y una parada cardíaca: «Las consecuencias son infinitamente menores cada minuto que ganemos en asistir a la persona»

La mortalidad en Córdoba aumenta por las defunciones de mujeres, con enfermedades circulatorias, tumores y respiratorias como principales causas

La mortalidad en Córdoba aumenta por las defunciones de mujeres, con enfermedades circulatorias, tumores y respiratorias como principales causas

Las muertes por caídas accidentales aumentan casi un 40% en el último año en Córdoba

Hoteles, bares y restaurantes generan nueve empleos cada semana en Córdoba

Hoteles, bares y restaurantes generan nueve empleos cada semana en Córdoba

Francisco Gordejo, presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos: "No hay profesionales para cubrir toda la oferta que existe"

Francisco Gordejo, presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos: "No hay profesionales para cubrir toda la oferta que existe"
Tracking Pixel Contents