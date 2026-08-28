Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 28 de agosto de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Noches en la terraza
Espectáculo a cargo del pianista Juan Antonio Sánchez
Dentro es una propuesta musical del pianista y compositor cordobés Juan Antonio Sánchez, un viaje sonoro íntimo que fusiona piano, flamenco, jazz y músicas del mundo. Apoyado en la percusión, el bajo y las voces, el concierto transita de la delicadeza melódica a la improvisación y la fuerza del compás. Un espectáculo elegante, cercano y personal que invita al espectador a explorar un universo creativo donde la tradición y la emoción conviven con naturalidad.
CÓRDOBA.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
‘Conciertos sentidos’
Actuación de Syrah Morrison
Esta banda andaluza destaca por una interpretación virtuosa influenciada por la delicadeza del blues y el jazz. Su nombre rinde homenaje a sus raíces e influencias: la uva syrah, dulce y versátil, sumada al apellido Morrison, que resalta la gran herencia musical de la que se nutren sus canciones. Un directo sofisticado e imprescindible. Precio de la entrada 10 euros.
CÓRDOBA. Patio de Columnas del Palacio de Viana.
Reja de don Gome.
22.00 horas.
Teatro
‘El sueño de una noche de verano’
Adaptación flamenca/teatral realizada por Aracne Teatro. Dirección y montaje Mamen Rey. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
Aniversario
XXXVI ofrenda floral a Manolete
Con motivo del 79 aniversario del fallecimiento de Manolete se realizará la tradicional ofrenda floral ante su mausoleo.
CÓRDOBA.Cementerio de Nuestra Señora de la Salud.
Avenida de los Custodios,s/n.
11.00 horas.
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