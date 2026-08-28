Hoteles, bares y restaurantes generan nueve empleos cada semana en Córdoba

Nueve empleos más cada semana. Es el ritmo al que bares, restaurantes, hoteles y otros alojamientos de Córdoba han aumentado sus plantillas durante el último año, en el que el sector ha alcanzado una media de 19.569 trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

La información procede del estudio El empleo en el sector turístico andaluz, del Servicio Andaluz de Empleo, y muestra que la afiliación media ha crecido en 448 trabajadores durante 2025, frente a los 19.121 contabilizados un año antes. Traducido al calendario, supone un incremento de 1,2 empleos al día.

Más empleo pese a tener menos viajeros

La evolución positiva se prolonga desde antes de la pandemia de coronavirus. En 2019, la afiliación media anual se situó en 17.378 trabajadores, por lo que actualmente el sector cuenta con 2.191 ocupados más. En términos porcentuales, el empleo ha crecido un 13% en seis años. Dicho de otra manera, la hostelería cordobesa ha incorporado un trabajador más por cada día transcurrido.

Sin embargo, la cifra de viajeros alojados en establecimientos hoteleros no ha superado en 2025 el nivel previo al covid. El último año ha finalizado con 1.167.350 turistas, en tanto que 2019 registró 1.215.718. El empleo, por tanto, ha crecido más que la actividad, aunque en este análisis hay que considerar también el fuerte crecimiento de la demanda de apartamentos y viviendas turísticas de los últimos años, que habría incidido en la evolución de otros negocios como los de restauración.

En su estudio, el Observatorio Argos engloba bajo la denominación de hostelería los alojamientos (hoteles, hostales, campings y otros) y los restaurantes, bares, catering, servicios de comidas y establecimientos de bebidas. Deja fuera otros servicios, que enmarca en el subsector turismo, como los de agencias de viajes y operadores, convenciones y ferias, espectáculos y otras actividades de entretenimiento.

Turismo en las inmediaciones de la Puerta del Puente. / Víctor Castro

Mujer menor de 45 años y con estudios secundarios

Todas estas actividades (hoteles, restauración y turismo) han contabilizado 31.062 contratos durante el último año en Córdoba, un 3% menos que en 2024. A pesar de ello, este sector ha firmado uno de cada diez contratos formalizados el año pasado en Córdoba.

Del total de las contrataciones, el 84% corresponde a la restauración (26.075); un 9%, a los alojamientos (2.852) y el 7% restante, al turismo (2.135). En cuanto al perfil de los trabajadores incorporados en las empresas, un 55% de los contratos fueron para mujeres y el 45%, para hombres.

Solo un 19% de las oportunidades fueron para mayores de 45 años y un 10%, para personas extranjeras. Además, dos terceras partes de esos contratos (61%) fueron firmados por profesionales que solo cuentan con estudios secundarios y más de la mitad de los puestos ofrecidos (52%) fueron temporales.

El paro cae un 36% desde 2019

La mejora de la afiliación también viene acompañada de una reducción del desempleo. Córdoba terminó diciembre de 2025 con 2.400 parados registrados en el sector turístico frente a los 2.588 del año 2024, lo que representa una caída del 7% anual.

Además, si se comparan las cifras actuales con las anteriores a la pandemia, el desempleo ha disminuido un 36%. Así, en 2019 había 3.726 personas desempleadas procedentes del sector turístico en la provincia y desde entonces el número se ha reducido en 1.326.

Córdoba, no obstante, continúa siendo la provincia andaluza donde la hostelería (bares y hoteles) tiene un menor peso relativo dentro del conjunto del empleo. Sus trabajadores representan cerca del 8% de la afiliación a la Seguridad Social, mientras que en Málaga, donde la actividad turística tiene una presencia mucho mayor, el porcentaje roza el 15%.