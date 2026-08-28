Francisco Gordejo, presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos: "No hay profesionales para cubrir toda la oferta que existe"

El auge de los congresos en Córdoba tiene ya consecuencias directas en el mercado laboral: faltan trabajadores para atender una demanda cada vez mayor. La contratación de organizadores de congresos y eventos ha sido la que más ha crecido entre las ocupaciones del turismo durante el último año, pero Francisco Gordejo, presidente de la patronal, advierte de que "no hay profesionales para cubrir toda la oferta que existe".

El dato se extrae del estudio El empleo en el sector turístico andaluz 2025, elaborado por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que indica que organizadores de conferencias y eventos fue la ocupación que registró el mayor incremento de la contratación en términos absolutos.

En concreto, entidades y trabajadores suscribieron 129 contratos y esta cifra se tradujo en un aumento del 291%, por lo que prácticamente cuadruplicó los 33 contratos firmados en 2024. El avance resulta, además, significativo en un año en el que la contratación turística cordobesa evolucionó a la baja en términos generales. El sector contabilizó 31.062 contratos, un 3% menos en tasa interanual.

Mano de obra "más cualificada"

Francisco Gordejo preside la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba y entiende que estas cifras reflejan una evolución que las empresas vienen percibiendo desde hace tiempo. "El mercado está creciendo porque la organización de congresos y eventos está creciendo, la demanda se está incrementando y los datos de futuro son muy positivos a dos años vista. La necesidad de recursos humanos es cada vez mayor", avanza.

Francisco Gordejo, presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba. / A. J. González

Sin embargo, también precisa que "el sector necesita mano de obra más cualificada. Necesitamos gente con formación específica en organización de congresos y eventos, porque no hay profesionales suficientes para cubrir toda la oferta que existe".

Esta falta de perfiles especializados obliga en algunos casos a las propias empresas a completar la preparación de los trabajadores una vez incorporados. "Muchas veces se contrata a personas que ya tienen formación en Turismo y después, dentro de la empresa, se les proporciona la formación particular que necesitan", detalla Francisco Gordejo.

Asistentes al congreso Mundolivar celebrado en Córdoba. / A.J. González

Un nicho de empleo

El responsable empresarial considera, por ello, que este ámbito ofrece actualmente una salida profesional a tener en cuenta para quienes deciden su futuro académico o laboral. "Los jóvenes tienen en la organización de congresos y eventos un sector muy interesante. Van a tener oferta de trabajo", afirma.

La clave, a su juicio, será conseguir que la formación avance al mismo ritmo que el mercado. "La oferta está creciendo, pero la demanda de trabajadores tiene que formarse de una manera más específica para poder cubrir esos puestos. En diferentes lugares de España se están haciendo másteres en organización de congresos y eventos, que aumentarán el número de profesionales y nos vienen muy bien", añade.