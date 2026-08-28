La Diputación de Córdoba acelera la reforma de los Colegios Provinciales para modernizar dos edificios de Rafael de la Hoz

Las obras de remodelación de dos de los edificios de los Colegios Provinciales de la Diputación de Córdoba avanzan con la consolidación estructural y la rehabilitación de las cubiertas prácticamente terminadas, mientras ya ha comenzado el segundo contrato, centrado en las fachadas y la sustitución de las carpinterías. La actuación, que cuenta con un presupuesto global de 5,3 millones de euros, continuará posteriormente con la instalación de placas fotovoltaicas.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha visitado los trabajos para comprobar su evolución después de la actividad desarrollada durante julio y agosto. Según ha señalado, las obras "están avanzando a buen ritmo" y las cubiertas pueden darse ya "por prácticamente realizadas", al igual que buena parte de la consolidación estructural de los inmuebles.

Salvador Fuentes en su visita a los colegios provinciales. / CÓRDOBA

Los trabajos han llegado también a las ventanas y se completarán con una tercera fase relacionada con las energías renovables. Fuentes considera que, una vez ejecutadas estas actuaciones, se habrán abordado "los grandes problemas de los dos edificios".

La intervención responde, según el presidente provincial, a la necesidad de adaptar unas instalaciones concebidas originalmente como residencia de niños a su actual utilización como complejo de servicios administrativos de la Diputación. En este proceso se han tenido que afrontar problemas estructurales y reforzar la seguridad, además de actuar sobre unas cubiertas cuya reparación era "muy urgente".

El proyecto se enmarca además en la intención de la institución de concentrar sus servicios en los Colegios Provinciales y el Palacio de la Merced. Fuentes sostiene que el objetivo es avanzar hacia una administración "mucho más digitalizada", con edificios modernos y tecnología que permita mejorar la prestación de los servicios y "ser más útiles, más eficaces y eficientes".

Consolidación estructural y nuevas fachadas

El director técnico del proyecto, Joaquín Gómez de Hita, ha explicado que las obras comenzaron en febrero y que actualmente está "prácticamente terminada" tanto la consolidación estructural de los edificios del antiguo colegio del Carmen y Fernando III como la intervención en las cubiertas.

Además, acaba de comenzar el segundo contrato de obra, destinado a la rehabilitación de las fachadas mediante una fachada ventilada y a la sustitución de todas las carpinterías. Según Gómez de Hita, estos trabajos han arrancado "incluso un poquito por delante del calendario previsto".

Interior de los edificios que están en reforma. / CÓRDOBA

El tercer contrato contempla la instalación de energía solar fotovoltaica en cada uno de los dos edificios. El técnico ha señalado que las actuaciones permitirán actualizar unos inmuebles de entre 50 y 60 años que presentaban problemas estructurales, de impermeabilización y aislamiento y dejarlos adaptados "a los requerimientos de la normativa actual".

La primera fase del proyecto se divide así en tres contratos. El primero incluye la rehabilitación estructural y de la cubierta, refuerzos en fachada y mejoras de accesibilidad y seguridad antiincendios; el segundo afecta a la fachada ventilada para mejorar la envolvente térmica; y el tercero contempla las placas fotovoltaicas.

Los dos edificios objeto de la actuación, obra de Rafael de la Hoz e incluidos en el catálogo Docomomo de patrimonio arquitectónico, suman 18.000 metros cuadrados y albergan actualmente a unos 300 trabajadores de la Diputación.

Fuentes ha destacado también la importancia de recuperar estos inmuebles para el conjunto del Parque Figueroa. "Estamos en condiciones de decir que vamos a recuperar dos edificios que son emblemáticos y pagar una deuda que teníamos con el Parque Figueroa", ha afirmado. El presidente provincial confía en que, a partir del próximo año, los edificios estén dotados de nuevos sistemas de prevención de riesgos, seguridad, climatización, energías renovables y mejores condiciones de confort para sus trabajadores.