Córdoba mantiene viva la memoria de Manolete 79 años después de su muerte: "Aquella fatídica tarde fue el final del hombre y el nacimiento del mito"

Hoy se cumplen 79 años de la muerte de Manolete y en Córdoba lo recuerdan como si nunca se hubiera ido. Es por ello que cada 28 de agosto, convocados por la Tertulia Taurina La Montera desde hace 36 años, aficionados y profesionales de la tauromaquia se congregan alrededor del mausoleo del cuarto califa del toreo, en el corazón del cementerio de Nuestra Señora de la Salud, para homenajear su memoria y, sobre todo, celebrar su legado.

Pero esta trigesimosexta edición de la ya tradicional ofrenda floral no ha sido una cita cualquiera. A ella ha acudido el presidente de la entidad, Ladislao Rodríguez, Ladis, que, disculpándose por mostrarse visiblemente emocionado, ha pronunciado unas palabras antes de dar comienzo el homenaje. "Estoy feliz de estar aquí", ha manifestado entre lágrimas y sentado en una silla de ruedas el alma máter de esta conmemoración, que el año anterior faltó a la cita a causa del inctus que sufrió y del que aún se recupera. "Son 36 años los que llevo rindiéndole homenaje a Manolete, y quiero deciros que el año que viene, que se cumple el 80 aniversario de su fallecimiento, espero que todos estemos aquí otra vez", ha dicho.

Ladis Rodríguez en su intervención durante la ofrenda floral a Manolete / AJ González

Andrés Lorite, vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, ha sido el encargado de glosar la figura y trayectoria del matador durante la ofrenda, que ha calificado como una tradición "muy justa e importante". "Creo que es un acierto de La Montera y, en especial, de su presidente Ladis Rodríguez, mantenerla". Asimismo, Lorite ha querido agradecer expresamente al director de la Escuela Taurina de Córdoba, Rafael Jiménez González, Chiquilín, a los miembros del Círculo Taurino de Córdoba y a los profesores de la escuela la asistencia de los alumnos al acto, del que ha destacado que "cada año viene más gente", a pesar de las ausencias de muchos nombres. "Estos chavales hoy están rindiendo homenaje al más grande de los toreros y al más importante de la historia".

El mito de el monstruo de Santa Marina

"Tenemos la suerte de tenerlo aquí, de que naciera, se desarrollara y viviera en nuestra querida ciudad de Córdoba. Creo que esta celebración tiene que ser cada día más grande y que el legado de Manuel Rodríguez Sánchez 'Manolete' debe tener cada vez más importancia y convertirse en un reflejo y una referencia para el estilo cordobés y para los cordobeses", ha señalado Lorite.

Ante el panteón del maestro se han reunido también Isabel Albás, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba; Miguel Castellano, concejal de Vox, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Javier Ibáñez. Tampoco han faltado al acto figuras del toreo cordobés, como Agustín Castellano El Puri, Fernando Tortosa o Alfonso González 'Chiquilín' , ni los miembros de diferentes peñas taurinas de Córdoba y provincia, que se han desplazado de diferentes municipios como Zuheros o Lora del Río, en Sevilla, para conmemorar el 79 aniversario de la tragedia de Linares.

Asistentes lanzando claveles durante la ofrenda floral a Manolete en el aniversario de su muerte / AJ González

Aquella "fatídica tarde que ocasionó el final del hombre y el nacimiento del mito", ha apuntado el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba. A Lorite, ser "manoletista" y ser "cordobés" se le antojan lo mismo. "Córdoba se asoma al mundo y se muestra a sí misma en Manuel".

Homenaje de Casa de Jaén en la plaza Conde de Priego

Los actos de este aniversario continuarán en la noche de este viernes con el homenaje organizado por la Casa de Jaén en la plaza Conde de Priego, a partir de las 21.30 horas, a los pies del monumento erigido en honor al cuarto Califa del Toreo. El encuentro estará dirigido y presentado por el cronista taurino de Onda Cero Rufino Gomera Martínez y contará con actuaciones musicales y la participación de novilleros.