Vecinos
El Consejo de Distrito Sur denuncia su "abandono" y reclama una mayor respuesta del Ayuntamiento y de las fuerzas de seguridad
El organismo se reunirá el 17 de septiembre para acordar nuevas acciones ante las quejas por molestias y problemas de orden público en la zona
El Consejo de Distrito Sur ha denunciado a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación la situación de “abandono” que, a su juicio, atraviesa esta zona de Córdoba y reclama una mayor respuesta de las administraciones y de las fuerzas de seguridad. El distrito está integrado por los barrios de Guadalquivir, Sector Sur, Fray Albino y Campo de la Verdad-Miraflores, aunque los problemas concretos recogidos en la nota de prensa se localizan principalmente en el barrio del Guadalquivir.
En su comunicado, el consejo alerta de episodios de ruidos, música durante la madrugada, peleas y otras molestias que estarían afectando al descanso y a la convivencia de los vecinos.
La entidad señala especialmente los jardines de la calle Libertador Carrera y O’Higgins, así como el entorno comprendido entre calle Montoro y calle Loja y la zona situada a espaldas de calle Motril. Según el Consejo, en determinados puntos la música comienza a partir de la medianoche y en otros desde las 2.30 horas, prolongándose hasta altas horas de la madrugada.
El Consejo de Distrito Sur reclama más coordinación policial
El consejo considera necesario poner en marcha operativos conjuntos de seguridad, al entender que en las situaciones denunciadas pueden confluir incumplimientos de las ordenanzas municipales y problemas de orden público. También cuestiona la continuidad de las actuaciones del Grupo Rayo de la Policía Local de Córdoba y critica que las medidas anunciadas hasta ahora no hayan dado, a su juicio, una respuesta suficiente.
El Consejo de Distrito Sur señala que volverá a analizar esta problemática en su próximo plenario, previsto para el 17 de septiembre, donde acordará las medidas que considere necesarias ante las quejas por problemas de convivencia y descanso vecinal.
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