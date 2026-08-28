Audioprotesistas, ebanistas o pintores de madera: los empleos más singulares que oferta el SAE en Córdoba

De audioprotesista a pintor de piezas de madera a mano. El listado de ofertas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Córdoba deja en estos últimos días del verano algunas vacantes tan específicas como poco habituales, junto a otras propuestas más comunes en sectores como la hostelería, los cuidados, la administración o el campo.

Detrás de esos nombres llamativos hay puestos que exigen titulaciones muy concretas, experiencia específica o conocimientos especializados que no siempre resultan fáciles de encontrar entre los demandantes de empleo. Una radiografía curiosa del mercado laboral cordobés que muestra qué perfiles buscan actualmente las empresas y administraciones de la provincia.

En este sentido, uno de los puestos que más puede llamar la atención es el de audioprotesista en Pozoblanco. El trabajo consiste en la realización de pruebas audiológicas, la selección y programación de audífonos, su mantenimiento y reparación, así como en las adaptaciones auditivas, la elaboración de informes audiológicos y la atención y seguimiento de pacientes.

Audioprotesistas realizando una videotoscopia a un paciente. / Pablo Solares

La oferta plantea un contrato temporal de 120 días, a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.605 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Para optar al puesto se requiere la titulación de técnico superior en Audiología Protésica.

Este mismo perfil también se demanda en Córdoba capital, con las mismas condiciones salariales, aunque en este caso el contrato tiene una duración prevista de 180 días.

Oficios ligados a la madera

El sector de la carpintería y los trabajos manuales también aparece representado entre las ofertas publicadas por el SAE. En Córdoba capital se busca, para incorporarse el 1 de septiembre, un pintor de piezas de madera a mano, con un contrato de cinco horas diarias, un salario bruto mensual de 946 euros, pagas extraordinarias prorrateadas y una duración de 90 días. Según se detalla en la oferta, la persona seleccionada tendrá que pintar manualmente piezas de madera y encargarse también de su embalaje.

Un artesano de Castro del Río trabajando la madera. / Manuel Murillo

También llama la atención la búsqueda en Hinojosa del Duque de cuatro ebanistas, con contrato indefinido a partir del 7 de septiembre y un salario de 1.500 euros brutos mensuales, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Las funciones se centran en el «corte de tableros y canteo» y se exige una experiencia mínima de dos años.

Además, en Córdoba capital se busca un peón de carpintería de madera para trabajar desde el 1 de septiembre hasta final de año, durante seis horas diarias, por 1.100 euros brutos mensuales, con pagas extraordinarias prorrateadas. Entre sus funciones figura la realización de tareas básicas y rutinarias dentro del proceso de fabricación de piezas de madera, además del apoyo en su elaboración, incluido el trabajo con madera maciza.

Se buscan enfermeros

Entre el más de medio centenar de ofertas de empleo publicadas en Córdoba y las más de 90 vacantes disponibles, una parte importante corresponde al sector sanitario. Entre ellas aparecen puestos para fisioterapeuta en Aguilar de la Frontera o auxiliar de geriatría en Rute, aunque destacan especialmente las ofertas dirigidas a profesionales de enfermería.

Imagen de archivo de enfermeros en el Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

El SAE recoge hasta once vacantes para enfermeros en distintos municipios de la provincia, entre ellos Iznájar, Pozoblanco o Villanueva de Córdoba, además de seis puestos de auxiliar de enfermería, en muchos casos para trabajar en residencias o en la atención a personas mayores o con discapacidad.

El sector del transporte también concentra un número significativo de ofertas. Entre ellas figura una vacante en Montoro para el transporte de carburante a domicilio, dos puestos para conductores de camión hormigonera en Santaella y otros tres para conductores de camión con bañera en este mismo municipio.