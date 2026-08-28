Van Aert quiere poner otra 'pica en Córdoba': el ciclista belga es uno de los favoritos a ganar la etapa del domingo 6 de septiembre

Hablar del palmarés de Wout Van Aert es tratar de repasar la hoja de servicios de un ciclista que deslumbra en las carreteras de toda Europa, desafía a los más grandes rivales y se impone con calidad, maestría y épica en clásicas, esprints, etapas de media montaña, jornadas todoterreno de las grandes vueltas y campeonatos mundiales. Además, Van Aert sabe lo que es ganar en Córdoba, ya que se impuso el 23 de agosto de 2024 en la séptima etapa de aquella edición. Dos años después, buscará el doblete en nuestra ciudad el próximo domingo 6 de septiembre.

El ciclista belga de 31 años del Team Visma Lease a bike (Herentals, 1994) se encuentra en el cénit de su carrera, coronada de grandes resultados en las principales clásicas, lo que le ha dado un prestigio magistral. Vencedor de la Strade Bianche, la Milán-San Remo y la París-Roubaix, podio en la Lieja-Bastoña-Lieja, bronce en el Europeo en ruta y en contrarreloj, plata en el Mundial en ruta y también contra el crono y, obviamante, campeón, en este caso en hasta cuatro ocasiones, del Campeonato belga.

Van Aert vence a Pogacar en el esprint por la París-Roubaix, este 2026. / ASO

Ya sabe lo que es vencer con autoridad en Córdoba

Además, atesora hasta tres victorias de etapa en la Vuelta a España, competición que solo disputó en una ocasión, en 2024. Un solo año en el que, sin embargo, exprimió casi todo lo que puede hacerse en la gran vuelta española. Logró atesorar el maillot verde durante multitud de días gracias a las tres etapas en las que se impuso, la segunda de ellas, en Córdoba. Concretamente fue el 23 de agosto de 2024, en la séptima cita del calendario de aquella edición, en un recorrido que partía de la malagueña Archidona y llegaba a Córdoba, no sin antes pasar por la Sierra y subir el Alto del 14%. Una jornada que recuerda a la que viviremos el próximo domingo, 6 de septiembre, en la 15ª etapa de esta Vuelta a España 2026, en la que de nuevo Van Aert es un claro favorito a la victoria.

Wout Van Aert vence en la meta en Córdoba, en etapa de la Vuelta a España 2024. A poco del final de la competición, tuvo que abandonar por una grave caída en los Lagos de Covadonga. / A. J. González

La etapa tuvo de todo en su recta final y dejó un grandísimo sabor de boca en los aficionados del ciclismo en nuestra provincia. Tras un primer paso por las calles de Córdoba, a la que accedió por la ronda de Isasa, el pelotón buscó las cuestas de la Sierra y rápidamente se internó en el Alto del 14%, el gran reto. Allí hubo una caída que rompió un poco el grupo principal y, tras coronar, el español Marc Soler, intrépido como pocos, se lanzó a tumba abierta en el descenso. Llegó a tener casi medio minuto de renta sobre el pelotón, pero el fuerte ritmo del Jumbo Visma (por entonces se llamaba así el equipo de Van Aert) acabó desarticulando su aventura.

El rápido ciclista belga no falló al esprint

Todo estaba ideado para la victoria de Wout Van Aert, que buscaba la segunda de aquella Vuelta a España tras la lograda en Castelo Branco, en tierras portuguesas, durante la tercera etapa. Su equipo lanzó bien el esprint y el rapidísimo ciclista belga no falló en los metros finales, imponiéndose a Mathias Vacek y a un joven Pau Miquel que buscará resarcirse este próximo domingo 6 de septiembre. Van Aert querrá mojar dos veces en la avenida de Vallellano que tan buenos recuerdos le traerá y levantar los brazos para, también, y como premio complementario, reforzar su lucha por el maillot verde de los puntos.

Un epílogo dramático que querrá borrar de la cabeza

Sin embargo, no todo fueron buenas noticia para Wout Van Aert en aquella Vuelta a España 2024 en la que puso una 'pica en Córdoba'. El belga venció en una tercera etapa, esta vez cabalgando sobre la serranía gallega en un recorrido de media montaña que finalizó en Bayona (Pontevedra). Sin embargo, unos días más tarde, en la etapa reina de los Lagos de Covadonga, sufrió una grave caída que le hizo abandonar la carrera y perderse lo que quedaba de temporada.

Van Aert, tras la caída que le hizo abandonar la Vuelta España 2024, en la etapa de los Lagos de Covadonga. / RTVE

Con ese regusto amargo que le dejó una Vuelta a España, la única en la que había competido, de la que, eso sí, se marchó con tres etapas, Wout Van Aert querrá cerrar un doblete en Córdoba, firmar una nueva victoria en nuestro país y resarcirse de sus heridas llevándose el maillot verde que tan fatídicamente perdió en las curvas de tierras asturianas.