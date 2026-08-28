Adelantan el juicio en Córdoba a la banda del Rambito por introducir 20,5 toneladas de hachís camufladas como tomates

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha acordado adelantar el inicio del juicio contra los integrantes de la conocida como banda del Rambito, un macroproceso donde la Fiscalía de Córdoba solicita 173 años de prisión para 21 acusados. El nuevo señalamiento modifica el calendario fijado inicialmente para la vista oral, que comenzará el 6 de octubre, y no el día 19, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

El procedimiento tiene su origen en la denominada operación Califa Trucks, desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que permitió intervenir 20,5 toneladas de hachís que, según la acusación, iban a ser distribuidas principalmente en Francia. Parte de la droga se encontraba oculta en cajas y camuflada como tomates.

Agentes muestran las bolas de hachís enfundadas en celofán rojo, simulando ser tomates. / A. J. González

La Fiscalía cifra el valor de la sustancia estupefaciente intervenida en aproximadamente 139 millones de euros y, debido a la cantidad notoria de droga atribuida a la organización, reclama además para los procesados multas que, en conjunto, superan los 5.500 millones de euros.

Una organización supuestamente dirigida por el Rambito

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, la investigación comenzó en mayo de 2020, después de que los agentes localizaran una nave industrial situada en la carretera de Palma del Río, en Córdoba, que habría sido utilizada por la organización.

El grupo contaba con una estructura piramidal y estaba encabezado por uno de los acusados, conocido como el Rambito, quien presuntamente controlaba la actividad e impartía instrucciones al resto de los integrantes. Su pareja sentimental habría asumido, según la acusación pública, la vertiente empresarial de la organización, utilizando dos sociedades con cierta actividad comercial legal para dar cobertura a las operaciones del grupo.

Las actuaciones policiales más importantes se produjeron entre octubre de 2022 y enero de 2023. Una de ellas desembocó en una persecución de unos 40 kilómetros que terminó en Lebrija (Sevilla) después de que el vehículo perseguido impactara contra un coche de la Guardia Civil.

La intervención de mayor envergadura tuvo lugar en enero de 2023 y llevó a los investigadores hasta el polígono industrial Las Viñas, en Mollina (Málaga).

Efectivos de las fuerzas de seguridad localizan la droga en un camión, en la operación 'Califa Trucks'. / CÓRDOBA

Más de 20 toneladas de hachís ocultas como tomates

En aquella actuación, los agentes interceptaron primero una furgoneta en la A-7 en cuyo interior encontraron tres grandes palés con cajas de cartón que simulaban contener tomates. En realidad, ocultaban alrededor de dos toneladas de hachís.

Posteriormente, y con autorización judicial, la Guardia Civil registró dos naves del polígono industrial malagueño Las Viñas. En una de ellas localizó un camión y, ocultos debajo del vehículo, a dos de los procesados.

El semirremolque almacenaba otros 24 palés cargados con bolas de hachís, igualmente introducidas en cajas de cartón para aparentar que se trataba de tomates. Solo este cargamento alcanzaba las 18,5 toneladas y tenía, según la Fiscalía, un valor próximo a los 138,9 millones de euros.

Los hechos y las penas solicitadas

El Ministerio Público acusa a 20 de los procesados de un delito contra la salud pública, relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud, con las agravantes de notoria importancia y pertenencia a organización criminal. El Ministerio Público atribuye al cabecilla, a su pareja y a una tercera persona un supuesto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

A uno de los acusados, relacionado con la persecución registrada en octubre de 2022, le atribuye además delitos contra la seguridad vial, falsedad en documento oficial y atentado a agentes de la autoridad, además de dos delitos leves de lesiones.

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La fecha del juicio ha sido modificada por la incompatibilidad, para algunos profesionales intervinientes, con otra vista que se celebrará también en octubre, el juicio con jurado por un homicidio en Las Moreras. Ahora, la macrocausa de la operación Califa Trucks será juzgada los días 6, 7, 8, 9 y 30 de octubre de 2026.