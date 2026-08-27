Urbanismo tendrá que limpiar dos parcelas residenciales de la antigua Azucarera de Villarrubia contaminadas por compuestos con "riesgo inadmisible" para la salud

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba tendrá que descontaminar los suelos de dos de las tres parcelas de uso residencial en el polígono de la antigua Azucarera de Villarrubia, tal como consta en la documentación del organismo consultada por Diario CÓRDOBA. La degradación de estos terrenos por compuestos químicos se conoce desde al menos 2009, aunque las diferentes vicisitudes por las que ha pasado el proyecto en las últimas dos décadas han impedido su limpieza, imprescindible para poder construir viviendas en la zona.

Hay dos parcelas de viviendas afectadas (denominadas en la jerga urbanística PAS B y C) junto a un área de equipamientos, donde se detectó en su día la contaminación por benzopirenos en una superficie de 225 metros cuadrados.

Los benzo(a)pirenos (BaP) son un tipo de hidrocarburos que se generan principalmente por la combustión orgánica, que en el caso de la Azucarera procede de la anterior actividad industrial de la zona. Son acumulativos, muy tóxicos y con capacidad para inducir tumores, sobre todo de pulmón.

También se han encontrado bifenilos policlorados (PCB), compuestos orgánicos que se usaron profusamente en la industria química desde los años 30, justo cuando empezó a operar la Azucarera de Villarubia. Están prohibidos desde hace décadas pero siguen apareciendo en equipos fabricados antes de su prohibición.

El informe de 2009: "Riesgo inadmisible para la salud humana"

También hay otra parcela contaminada en un área más pequeña de 100 metros cuadrados, que se corresponde con una parte de las zonas verdes. En este caso sólo se han detectado restos de PCB. El informe fue elaborado en 2009 por una consultora contratada por la entonces propietaria de los terrenos (la ya desaparecida Hivernia, propiedad de las compañías cordobesas Noriega y Moreno). En él ya se indicaba "la existencia de un riesgo inadmisible para la salud humana debido al contacto dérmico y la ingestión accidental de suelo contaminado y a la inhalación de vapores y partículas en espacios abiertos procedentes del suelo".

Aquel documento sirvió de base para los trabajos de limpieza que iba a realizar Hivernia. Fue aprobado en 2010 pero nunca se llevó a cabo y en 2017 se retomó con un encargo para su actualización, dado el tiempo que había pasado. Después vino otro parón de seis hasta que en 2023 Urbanismo inició su tramitación, de nuevo con otra revisión completa tanto del estudio como de los precios. La Gerencia solicitó los permisos a la Junta y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por la posible afección de la contaminación a las aguas subterráneas.

Los reparos de la Confederación

En este punto surgieron nuevos problemas, ya que la CHG rechazó el proyecto que para entonces ya llevaba 15 años entre despachos. El organismo de cuenca pidió un informe completo que incluyera análisis de laboratorio de las aguas subterráneas, amén de otras cuestiones. Justamente eso es lo que acaba de encargar la Gerencia de Urbanismo.

El proyecto, según la memoria justificativa consultada por este medio, costará 14.500 euros más el IVA y el adjudicatario debería perforar al menos 10 pozos a 12 metros de profundidad para determinar la calidad de las aguas en la zona afectada. El plazo es corto, de un mes desde la adjudicación, pero después habrá que remitir los resultados a la CHG para solicitar de nuevo su aprobación.

Las parcelas residenciales

El polígono de la antigua Azucarera de Villarrubia es sobre todo industrial, ya que las fábricas ocuparán la mayor parte de los 214.000 metros cuadrados. Su urbanización requirió de un plan especial, oficialmente llamado PERI (I) V-1. En una esquina se proyectaron algunas viviendas, equipamientos y zonas verdes en el límite norte. Están alejadas de donde se encontraban las antiguas y enormes balsas de decantación que usaba la Azucarera y que llegaron a ocupar un tercio del recinto.

Un ejemplo anterior: los terrenos del Parque Joyero

Existe un precedente muy similar en Córdoba. Los terrenos donde hoy se asienta el Parque Joyero fueron en su día parte de Outokumpu Copper en la antigua Electromecánica, justo donde se encontraba la fundición principal de la compañía. El Ministerio de Medio Ambiente de la época conocía la contaminación de los terrenos desde el año 1992 y quedó acreditada con un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid que sufragó Outukumpu, aun dueña de las parcelas, en 1997.

Tras su adquisición, la asociación empresarial Parque Joyero comenzó las labores de descontaminación en el año 1998, como paso previo para poder levantar el complejo en el extrarradio occidental de la ciudad.