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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La contaminación de los terrenos de la antigua Azucarera de Villarrubia; el respaldo del Gobierno a una posible compra española de Deoleo; y la libertad provisional del conductor fugado tras el atropello mortal de Palma del Río centran la actualidad

Planta envasadora de Deoleo en Alcolea.

Planta envasadora de Deoleo en Alcolea. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los terrenos residenciales de la antigua Azucarera de Villarrubia presentan contaminación por compuestos que suponen un «riesgo inadmisible» para la salud, una situación que pone el foco sobre el estado del suelo y el futuro urbanístico de esta zona de Córdoba. Por otro lado, el Gobierno respalda que el posible comprador de Deoleo sea una entidad española y muestra así su apoyo a Dcoop en una operación estratégica para el sector del aceite de oliva y para el futuro de una de las grandes empresas agroalimentarias andaluzas. Y en la actualidad de sucesos, el juez deja en libertad provisional al conductor que se dio a la fuga tras el atropello mortal de un joven de Palma del Río, aunque la investigación sobre el accidente continúa abierta.

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