Los terrenos residenciales de la antigua Azucarera de Villarrubia presentan contaminación por compuestos que suponen un «riesgo inadmisible» para la salud, una situación que pone el foco sobre el estado del suelo y el futuro urbanístico de esta zona de Córdoba. Por otro lado, el Gobierno respalda que el posible comprador de Deoleo sea una entidad española y muestra así su apoyo a Dcoop en una operación estratégica para el sector del aceite de oliva y para el futuro de una de las grandes empresas agroalimentarias andaluzas. Y en la actualidad de sucesos, el juez deja en libertad provisional al conductor que se dio a la fuga tras el atropello mortal de un joven de Palma del Río, aunque la investigación sobre el accidente continúa abierta.

Además, destacamos estas otras noticias:

Astronomía

Sucesos y tribunales

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes