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La actualidad del jueves 27 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El futuro parque de Poniente-Miralbaida los cambios de la DGT que afectarán a conductores y usuarios de patinetes desde octubre y el avance de la Base Logística del Ejército de Tierra centran la actualidad para empezar el día

Dos motoristas parados en un semáforo de Córdoba.

Dos motoristas parados en un semáforo de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los vecinos de Poniente-Miralbaida afrontan con ilusión el futuro parque, aunque reclaman también un centro médico para atender las necesidades del barrio. El nuevo espacio verde está llamado a transformar esta zona de Córdoba y a convertirse en un importante punto de encuentro para sus residentes, pero los vecinos piden que el desarrollo de la zona vaya acompañado de mejores servicios públicos. Por otro lado, la DGT prepara nuevos cambios en las normas para patinetes, coches, bicicletas y motos a partir del 1 de octubre, con modificaciones que afectarán a los conductores y usuarios de estos vehículos también en Córdoba. Y en clave económica y de ciudad, la adjudicación por cerca de 279 millones de euros del grueso de las obras de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) supone un nuevo paso para un proyecto estratégico para Córdoba y una de las grandes inversiones que transformarán el entorno de la capital.

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