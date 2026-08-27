De Mali a Palestina pasando por Colombia, el Ayuntamiento de Córdoba destina más de un millón de euros a proyectos de cooperación y desarrollo

El Ayuntamiento de Córdoba ha destinado cerca de un millón de euros a 32 proyectos de cooperación internacional, desarrollo y acción humanitaria. Así lo ha anunciado este jueves la delegada de Cooperación y Solidaridad del Consistorio, Narci Ruiz, quien ha presentado las resoluciones de dos de las cuatro convocatorias municipales destinadas a este tipo de iniciativas y que financiarán diferentes acciones en países como Colombia, Perú, Palestina o Mali.

Concretamente, el Ayuntamiento destinará este año 1.086.616 euros a cuatro líneas de proyectos de esta índole, lo que supone 23.000 euros más que en el ejercicio anterior, tal y como ha destacado Ruiz. De esta cantidad, ya se ha concedido el 91,72%, lo que equivale a casi un millón de euros.

Cooperación internacional

En materia de cooperación internacional, Ruiz ha anunciado la concesión de 641.000 euros a once proyectos que persiguen objetivos como la igualdad de género, la educación, el respeto a los derechos humanos o la soberanía alimentaria en países como Perú, Colombia o Bolivia. Con ellos, «no buscamos una necesidad puntual, sino contribuir a que las comunidades puedan avanzar hacia un desarrollo más sostenible», ha comentado. La delegada ha recalcado además que se realiza un «seguimiento» de todas las ayudas concedidas por la institución en este ámbito.

Narci Ruiz, durante la rueda de prensa. / CÓRDOBA

En la segunda modalidad, destinada a proyectos de menor dimensión pero de «impacto inmediato», se han destinado 50.000 euros a iniciativas en países como Mali o Palestina. Estas ayudas buscan atender situaciones límite, como catástrofes naturales o crisis climáticas, facilitando a la población alojamiento, agua o acceso a servicios básicos.

Impulsar la solidaridad en Córdoba

Por último, el programa contempla también una línea de ayudas de más de 200.000 euros para proyectos desarrollados «íntegramente en Córdoba» con el objetivo de «educar aquí en igualdad de género, consumo responsable, inclusión...». La finalidad, ha explicado Ruiz, es que «la vida cotidiana goce de esa buena salud en materia de solidaridad» y «construir una sociedad más solidaria y consciente».

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La delegada ha señalado además que 53 entidades han presentado proyectos, frente a las 56 del año pasado, y ha asegurado que el objetivo es agotar los remanentes y completar las resoluciones pendientes.