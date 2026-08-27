Magnus Cort Nielsen, en busca de su último gran baile: el danés ya sabe lo que es ganar en Córdoba

A sus 33 años de edad, el ciclista danés Magnus Cort Nielsen afronta en la Vuelta a España su última gran carrera de tres semanas. De hecho, Nielsen está exprimiendo su última temporada como ciclista profesional doce años después de su debut, ya que colgará la bicicleta al término de este año 2026.

Integrado en las filas del Uno-X Mobility, Cort Nielsen, ampliamente reconocido por su frondoso bigote rubio (que ha llegado a teñirse en alguna ocasión especial), sabe lo que es ganar una etapa en Córdoba, lo que consiguió en la Vuelta a España 2021, en una jornada con salida en Jaén y llegada a Córdoba.

Ya sabe lo que es ganar en Córdoba

La meta estaba situada justo donde se colocará el próximo domingo 6 de septiembre, en la avenida Vallellano. Allí, el danés logró imponerse al esprint a Andrea Bagioli y Michael Matthews para seguir perfilando la que fue su mejor participación en una gran vuelta. Ya había vencido antes en Cullera y aún tendría tiempo de despedirse del mejor modo posible de la competición española: levantando las manos en Monforte de Lemos y llevándose el premio a la combatividad de la Vuelta en aquel año 2021.

Cort Nielsen celebra el triunfo en Matosinhos, el pasado 2025. / Luis Ángel Gómez

Una etapa para recordar con final como ahora, en Vallellano

La victoria de Magnus Cort Nielsen en Córdoba se cerró al esprint, tras un recorrido de 175 kilómetros que había partido de Jaén y había recorrido el Valle del Guadalquivir hasta llegar a la ciudad por la parte este, desde Alcolea. Un incidente marcó la entrada del pelotón a Córdoba: una caída masiva que obligó a algunos abandonos justo antes de llegar al Alto de San Jerónimo.

Magnus Cort Nielsen levanta la mano tras imponerse al esprint en Córdoba, en una etapa de la Vuelta a España 2021. / A.J.González / Chencho Martínez / Manuel Murillo

El grupo no se descompuso aunque Cort Nielsen aprovechó para posicionarse bien de cara a la meta final en las grandes avenidas cordobesas. Al llegar a Vallellano, el danés fue el más rápido aunque no lo tuvo nada fácil: fue superior a un gran especialista en llegadas rápidas como Michael Matthews, quien también fue superado por Andrea Bagnioli.

¿El último baile de Magnus Cort en Córdoba?

Así las cosas, en la 15ª etapa que este próximo domingo 6 de septiembre arribará a Córdoba, Magnus Cort Nielsen tratará de ejecutar a la perfección el que puede ser su último gran baile. Su última gran victoria en una vuelta de tres semanas, después de haber logrado una etapa en la Volta a Cataluña de este 2026 y de haberse impuesto, por primera vez y a pocos meses de retirarse, en el Campeonato de Dinamarca en Ruta. Revalidar el primer puesto en Córdoba sería, sin duda, un broche de oro a su notable carrera deportiva.