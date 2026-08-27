Libertad provisional para el hombre que intentó apuñalar a un conductor de Aucorsa frente a la comisaría

La Audiencia provincial de Córdoba ha acordado la libertad provisional para el hombre que, supuestamente, intentó apuñalar a un conductor de Aucorsa en las inmediaciones de la comisaría de Policía de Campo Madre de Dios. El procesado no podrá comunicar ni acercarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros.

Esta persona ha permanecido en la cárcel desde el mes de noviembre pasado, cuando fue detenido, y ha sido investigada por un presunto delito de homicidio o asesinato en grado de tentativa. Fuentes próximas al procedimiento detallan que no llegó a herir al conductor del autobús con el cuchillo que portaba, ya que "lo tiró antes del forcejeo".

Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2025 y al día siguiente el comité de empresa de Aucorsa condenó lo ocurrido, solicitando un refuerzo de las medidas de seguridad para los profesionales de esta empresa municipal mediante la implantación de la figura de agentes de la autoridad y la instalación de "pantallas integrales" que estén "completamente cerradas" en los autobuses.

Una vez investigados los hechos por el juzgado instructor, la causa ha sido remitida a la Audiencia provincial para su próximo enjuiciamiento. En tanto que llega el juicio, el procesado tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado y también se le ha retirado el pasaporte.

Prohibición de acercarse o comunicar con la víctima

Así, en un auto dictado este 26 de agosto, la sección segunda de la Audiencia provincial estima el recurso de súplica interpuesto por la defensa del procesado, que es representado por el abogado José Rafael Palomino, y revoca un auto del 14 de agosto pasado, decretando su libertad provisional.

Los magistrados imponen al procesado la prohibición de aproximarse a la víctima, así como a su domicilio, a su lugar de trabajo y lugar donde éste se halle, a una distancia inferior a 500 metros, y la de comunicar con este por cualquier medio oral, escrito, telefónico o telemático. En caso de incumplimir las medidas, podrán adoptarse nuevas medidas más restrictivas para su libertad personal.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

Los forenses descartan un trastorno mental

Para adoptar su decisión, la Audiencia provincial de Córdoba ha tenido en cuenta un informe médico-forense del 11 de agosto pasado y otros informes periciales, que indican que el procesado no presenta ningún trastorno mental ni tiene antecedentes relevantes de violencia.

Apunta, asimismo, que en el momento de los hechos estaba sometido a un estresor intenso secundario a una situación de duelo reciente y, por último, alude a su arraigo familiar y laboral en Córdoba.

Subió al autobús empuñando un cuchillo

Según la información facilitada por la Policía tras la detención, el suceso tuvo lugar en la calle Campo Madre de Dios alrededor de las 20.00 horas, cuando el presunto autor de los hechos se aproximó violentamente a la ventanilla del conductor en la parada de Camino de la Barca, golpeando el cristal con un casco de moto e intentando agredirlo.

Ante la intensidad del ataque, este cerró la ventanilla y continuó hasta la siguiente parada. Allí, el agresor accedió bruscamente al vehículo empuñando un cuchillo de grandes dimensiones, lo que provocó gran alarma entre los pasajeros.

Una vez dentro, supuestamente, el hombre trató de apuñalar al chófer introduciendo el arma por la mampara protectora mientras profería amenazas. La rápida reacción del trabajador permitió arrebatarle el cuchillo, tras lo cual el agresor huyó a pie.