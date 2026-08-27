La industria de la defensa busca empresas y talento en Córdoba: así será el congreso de octubre al que se prevé que asista el Rey Felipe VI

La Federación Estatal de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha presentado a la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) el Congreso de la Industria de la Defensa, Indudef, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba. La organización empresarial cordobesa ha mostrado su voluntad de colaborar y participar en el encuentro, así como de facilitar la incorporación de empresas de la provincia.

En la reunión han participado representantes de UGT FICA a nivel estatal y provincial, encabezados por su secretario general, Manuel Jiménez, junto a la secretaria general de UGT FICA, Encarna Laguna, y el secretario general de UGT FICA Córdoba, Pedro Téllez.

El congreso nace en el contexto del desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba y pretende convertir a la ciudad durante tres días en punto de encuentro de la industria de defensa. UGT FICA lleva cinco años impulsando actividades relacionadas con este sector en España y ha trabajado con el Ayuntamiento de Córdoba para organizar este encuentro, que reunirá a empresas destacadas de la industria de defensa tanto nacionales como internacionales.

Empresas, 'networking' y oportunidades laborales

El Indudef contará con espacios de exposición y 'networking' para las empresas participantes y pondrá también el foco en la formación y el empleo cualificado. La organización prevé dar un papel activo a la Universidad de Córdoba, centros de Formación Profesional e institutos, con el objetivo de acercar a los estudiantes las oportunidades laborales que está generando el crecimiento de la industria de defensa y las nuevas necesidades de profesionales especializados.

La iniciativa pretende que los jóvenes conozcan de primera mano las capacidades y perfiles que demandará el sector y puedan acceder a oportunidades laborales vinculadas a puestos de trabajo cualificados.

En este sentido, el encuentro entre UGT FICA y CECO ha servido para avanzar en la coordinación de las empresas cordobesas interesadas en participar en el congreso. Ambas organizaciones han destacado el nivel de colaboración existente y su intención de facilitar la presencia del tejido empresarial de la provincia.

Felipe VI participará en la clausura

El programa institucional del congreso contará con una destacada representación. El Rey Felipe VI está previsto que participe en la clausura de la última jornada, el 9 de octubre, mientras que también han confirmado su asistencia representantes del Gobierno de España, entre ellos la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Por parte de la Junta de Andalucía está prevista la presencia de su presidente, Juanma Moreno, mientras que también participarán representantes del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial. El ámbito empresarial estará representado por el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

UGT FICA y UGT Córdoba han valorado la disposición de CECO a colaborar en un evento que, a su juicio, contribuirá a reforzar el posicionamiento de Córdoba como referente de la industria de defensa y como sede de grandes encuentros empresariales de dimensión nacional e internacional.