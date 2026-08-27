Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 27 de agosto de 2026

Noches en la Terraza

‘El Credo + Desnudo’

Baile flamenco protagonizado por Manuel Jiménez, bailaor cordobés con una trayectoria consolidada y reconocida en el panorama actual. El espectáculo reúne dos piezas El Credo + Desnudo que destacan por su fuerza expresiva, técnica y presencia escénica, abordando el baile desde la raíz con una mirada personal y contemporánea.

CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Teatro

‘El sueño de una noche de verano’

Adaptación flamenca/ teatral realizada por Aracne Teatro. Dirección y montaje: Mamen Rey. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito. Plaza del Potro. 22.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.