Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 27 de agosto de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Noches en la Terraza
‘El Credo + Desnudo’
Baile flamenco protagonizado por Manuel Jiménez, bailaor cordobés con una trayectoria consolidada y reconocida en el panorama actual. El espectáculo reúne dos piezas El Credo + Desnudo que destacan por su fuerza expresiva, técnica y presencia escénica, abordando el baile desde la raíz con una mirada personal y contemporánea.
CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Teatro
‘El sueño de una noche de verano’
Adaptación flamenca/ teatral realizada por Aracne Teatro. Dirección y montaje: Mamen Rey. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Alma de Córdoba’
La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
De 09.00 a 15.00 horas.
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