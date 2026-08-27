Los fallecidos en Córdoba el jueves 27 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 28 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Jiménez Aguilar

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafael Martínez Varo

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

José Rodríguez Bretones

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

Carmen Díaz Trapero

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La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de la Fuensanta.